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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 14 октября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 14 октября
В четверг территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления. 13.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-13T15:22+0300
2021-10-13T15:22+0300
2021-10-13T15:41+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. В четверг 14 октября в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 14 октября
15:22 13.10.2021 (обновлено: 15:41 13.10.2021)
В четверг территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 13 окт - Sputnik. В четверг 14 октября в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +19°С до +24°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70 – 90%.