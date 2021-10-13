Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-14-oktyabrya-1035874510.html
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 14 октября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 14 октября
В четверг территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления. 13.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-13T15:22+0300
2021-10-13T15:41+0300
в абхазии
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/07/11/1032858591_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_087aa1dcfce82f7a72dc999edde40e58.jpg
СУХУМ, 13 окт - Sputnik. В четверг 14 октября в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/07/11/1032858591_144:0:2455:1733_1920x0_80_0_0_81934c3be1d939738fb82a855553bfd3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 14 октября

15:22 13.10.2021 (обновлено: 15:41 13.10.2021)
378
© Sputnik / Томас ТхайцукЦветущие гортензии в Акармаре
Цветущие гортензии в Акармаре - Sputnik Абхазия, 1920, 13.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
В четверг территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 13 окт - Sputnik. В четверг 14 октября в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +19°С до +24°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
001000
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:45График "вееров" в Абхазии будет зависеть от объема электроперетока из России
16:32Такие обстоятельства: Блабба о подготовке абхазских энергетиков к зиме
16:25У США незаметно отобрали их самое хитрое оружие
16:00Винное дело: как собирают виноград в селе Гумиста
15:22Прогноз погоды в Абхазии на четверг 14 октября
14:51Уголовное дело возбудили против сотрудников Гагрской милиции по факту смерти Анри Атейба
14:27Все филиалы "Гарант-банка" проверят после анонимного сообщения о минировании
14:12Такие обстоятельства: Тихонова и Тыркба об опере "Иисус Христос – Суперзвезда" в РУСДРАМе
13:49Жители дома и сотрудники "Гарант-банка" в Сухуме эвакуированы
13:45Глава МЧС Абхазии прибыл к "Гарант-банку"
13:32МЧС: аноним сообщил о минировании банка в Сухуме
13:00Управление соцобеспечения администрации Сухум ликвидировано
12:30Абхазия попала в топ-5 популярных направлений у российских туристов
12:05МИД Абхазии прокомментировал заявление Зурабишвили о допуске наблюдателей ЕС в страну
11:24Возбуждено уголовное дело против бухгалтера Минобороны Абхазии за разглашение гостайны
11:03Шамба об обращении омбудсмена Абхазии по отмене смертной казни: надеемся, будем услышаны
10:20Глава Минздрава России рассказал об одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19
09:45"Пора решить вопрос": японцы вновь нацелились на Курилы
09:15Ученые предупредили, чем Арктика угрожает человечеству
08:45Новую автономную канализацию получит ковидный госпиталь в Гудауте