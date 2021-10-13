https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-14-oktyabrya-1035874510.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 14 октября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 14 октября

В четверг территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления. 13.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-13T15:22+0300

2021-10-13T15:22+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. В четверг 14 октября в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

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2021

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии