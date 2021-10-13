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https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/uchenye-predupredili-chem-arktika-ugrozhaet-chelovechestvu--1035838352.html
Ученые предупредили, чем Арктика угрожает человечеству
Ученые предупредили, чем Арктика угрожает человечеству
Уровень арктического льда за последние два года достиг рекордно низкого уровня. 13.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-13T09:15+0300
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арктика
климат
ледники
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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Ученые из британского Университета Аберистуита и Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии в США назвали основные угрозы для человечества, которые может спровоцировать таяние арктических льдов. Их исследование опубликовано в журнале Nature Climate Change.Если ледники продолжат таять, то это может спровоцировать выброс в окружающую среду радиоактивных отходов времен Холодной войны, а также устойчивых к антибиотикам бактерий и новых вирусов.Авторы исследования напомнили, что Советский Союз провел около 130 ядерных испытаний у побережья архипелага Новая Земля, затопил и утилизировал в Баренцевом и Карском морях более 100 атомных субмарин. США, в свою очередь, проводили подледные исследования с применением ядерной установки на базе в Гренландии.Высока вероятность, что при таянии ледников хранящиеся в них микробы могут смешаться с образовавшейся водой. В результате может быть создано новое поколение устойчивых к лекарствам патогенов.За последнее десятилетие уровень арктического льда сократился на 13 процентов по сравнению с 1979 годом, а средняя толщина льда в Баренцевом море уменьшилась на 90 процентов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20200503/Tayanie-lednikov-so-sputnika-NASA-pokazalo-masshtab-klimaticheskoy-katastrofy-1030043690.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210728/Chrezvychaynaya-situatsiya-uchenye-zayavili-ob-ukhudshenii-klimata-1032920934.html
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арктика, климат, ледники

Ученые предупредили, чем Арктика угрожает человечеству

09:15 13.10.2021 (обновлено: 10:48 13.10.2021)
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© REUTERS / Hannibal HanschkeЛедник Экип Сермия в Гренландии
Ледник Экип Сермия в Гренландии - Sputnik Абхазия, 1920, 13.10.2021
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Уровень арктического льда за последние два года достиг рекордно низкого уровня.
СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Ученые из британского Университета Аберистуита и Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии в США назвали основные угрозы для человечества, которые может спровоцировать таяние арктических льдов. Их исследование опубликовано в журнале Nature Climate Change.
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Если ледники продолжат таять, то это может спровоцировать выброс в окружающую среду радиоактивных отходов времен Холодной войны, а также устойчивых к антибиотикам бактерий и новых вирусов.
Авторы исследования напомнили, что Советский Союз провел около 130 ядерных испытаний у побережья архипелага Новая Земля, затопил и утилизировал в Баренцевом и Карском морях более 100 атомных субмарин.
США, в свою очередь, проводили подледные исследования с применением ядерной установки на базе в Гренландии.
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Высока вероятность, что при таянии ледников хранящиеся в них микробы могут смешаться с образовавшейся водой. В результате может быть создано новое поколение устойчивых к лекарствам патогенов.
Ученые призывают неукоснительно выполнять положения Парижского климатического соглашения и добиться снижения повышения глобальной температуры до 1,5 градуса по Цельсию.
За последнее десятилетие уровень арктического льда сократился на 13 процентов по сравнению с 1979 годом, а средняя толщина льда в Баренцевом море уменьшилась на 90 процентов.
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