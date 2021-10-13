https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/v-chernomorenergo-rasskazali-o-podgotovke-elektrosetey-k-zimnemu-periodu-1035878569.html

В "Черноморэнерго" рассказали о подготовке электросетей к зимнему периоду

В "Черноморэнерго" рассказали о подготовке электросетей к зимнему периоду

В зимний период в Абхазии ожидается переток электроэнергии из Российской Федерации. Плановые мероприятия необходимы для повышения пропускной способности... 13.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-13T18:15+0300

2021-10-13T18:15+0300

2021-10-13T18:31+0300

в абхазии

черноморэнерго

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Плановые мероприятия по подготовке к зиме проводят в "Черноморэнерго", об этом в эфире радио Sputnik рассказал заместитель главного инженера "Черноморэнерго" Саид Блабба.“Это программные, системные, технические мероприятия, которые включают в себя различного рода ремонты на подстанциях, на линиях, расчистка фидеров. Эта процедура весьма дорогостоящая. Из-за скудных запасов материалов очень тяжело проводить необходимый объем мероприятий", – пояснил Блабба.Он отметил, что предприятие проводит мероприятия по увеличению пропускной способности линий.По его словам, большую часть электролиний уже давно нельзя эксплуатировать. Они были подключены еще в 70-80-е годы прошлого века, и с тех пор серьезных реконструкций не было."Все оборудование стареет. Все проводники надо менять на современные, чтобы увеличить надежность и пропускную способность в целом. Эффект практически на 50%. Если бы была полная замена, конечно, эффекта было бы больше. Из имеющихся ресурсов мы стараемся содержать те сети, которые у нас есть. И занимаемся этим на протяжении многих лет без каких-либо существенных вливаний. Есть различные комплексные программы, при помощи Российской Федерации мы восстанавливаем наши энергообъекты, линии. Но это весьма маленький объем мероприятий относительно того, что необходимо провести", – отмечает инженер.Единственный выход из этой ситуации, по его мнению, налаживание системы учета для того, чтобы "Черноморэнерго" обладало средствами для плановых мероприятий.“Пока абонент не будет понимать, что электроэнергия – продукт, за который надо платить, не будет практически никакого развития в этом направлении. С каждым годом те сети, которые мы эксплуатируем, ветшают все больше. Мы буквально не успеваем содержать линий на должном уровне. Это очень тяжело. Эксплуатационные провалы, конечно, присутствуют в связи с нехваткой расходных материалов”, – подчеркнул он.Блабба добавил, что проведенных плановых мероприятий достаточно для прохождения зимнего периода. Однако без отключения света не обойтись, так как существуют проблемы с энергодефицитом и майнингом, который потребляет "аномальное" количество электроэнергии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/grafik-veerov--v-abkhazii-budet-zaviset-ot-obema-elektroperetoka-iz-rossii-1035876771.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211009/Veer-i-obespechenie-elektroenergiey-intervyu-glavy-Chernomorenergo-1033379509.html

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черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии