https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/v-mid-abkhazii-rasskazali-ob-itogakh-raunda-zhenevskikh-diskussiy-1035881604.html

В МИД Абхазии рассказали об итогах раунда Женевских дискуссий

В МИД Абхазии рассказали об итогах раунда Женевских дискуссий

Очередной раунд Международных Женевских Дискуссий запланирован на 7 и 8 декабря 2021 года. 13.10.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

женевские дискуссии

грузия

мид абхазии

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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. 54-й раунд Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье состоялся 12-13 октября этого года. Об этом сообщается на сайте МИД Абхазии.В мероприятии принимали участие представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и США при сопредседательстве ООН, ЕС и ОБСЕОсновными вопросами для обсуждения традиционно стали безопасность и гуманитарные вопросы. Абхазская делегация в свою очередь обратила внимание Сопредседателей на продолжающееся наращивание военного потенциала Грузии, подчеркнув, что данные действия неизбежно могут привести к эскалации напряженности в регионе.При этом ситуация на границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией участниками дискуссий была охарактеризована как стабильная. Участниками Дискуссий в очередной раз была подчеркнута необходимость принятия совместных шагов для возобновления работы механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) в городе Гал, деятельность которого была прекращена в результате провокационных действий грузинской стороны.В рамках работы второй рабочей группы также обсуждались вопросы гуманитарного характера, связанные со свободой передвижения, образованием, преодолением последствий распространения коронавирусной инфекции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211009/Ukreplenie-bezopasnosti-obsudili-s-kollegami-iz-Abkhazii-i-Yuzhnoy-Osetii-v-MID-Rossii-1033379590.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/mid-abkhazii-prokommentiroval-zayavlenie-zurabishvili-o-dopuske-nablyudateley-es-v-stranu-1035843146.html

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женевские дискуссии, грузия, мид абхазии