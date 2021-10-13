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В МИД Абхазии рассказали об итогах раунда Женевских дискуссий
В МИД Абхазии рассказали об итогах раунда Женевских дискуссий
Очередной раунд Международных Женевских Дискуссий запланирован на 7 и 8 декабря 2021 года. 13.10.2021, Sputnik Абхазия
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в абхазии
женевские дискуссии
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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. 54-й раунд Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье состоялся 12-13 октября этого года. Об этом сообщается на сайте МИД Абхазии.В мероприятии принимали участие представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и США при сопредседательстве ООН, ЕС и ОБСЕОсновными вопросами для обсуждения традиционно стали безопасность и гуманитарные вопросы. Абхазская делегация в свою очередь обратила внимание Сопредседателей на продолжающееся наращивание военного потенциала Грузии, подчеркнув, что данные действия неизбежно могут привести к эскалации напряженности в регионе.При этом ситуация на границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией участниками дискуссий была охарактеризована как стабильная. Участниками Дискуссий в очередной раз была подчеркнута необходимость принятия совместных шагов для возобновления работы механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) в городе Гал, деятельность которого была прекращена в результате провокационных действий грузинской стороны.В рамках работы второй рабочей группы также обсуждались вопросы гуманитарного характера, связанные со свободой передвижения, образованием, преодолением последствий распространения коронавирусной инфекции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211009/Ukreplenie-bezopasnosti-obsudili-s-kollegami-iz-Abkhazii-i-Yuzhnoy-Osetii-v-MID-Rossii-1033379590.html
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женевские дискуссии, грузия, мид абхазии

В МИД Абхазии рассказали об итогах раунда Женевских дискуссий

20:20 13.10.2021 (обновлено: 20:38 13.10.2021)
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Города мира. Женева - Sputnik Абхазия, 1920, 13.10.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Очередной раунд Международных Женевских Дискуссий запланирован на 7 и 8 декабря 2021 года.
СУХУМ, 13 окт - Sputnik. 54-й раунд Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье состоялся 12-13 октября этого года. Об этом сообщается на сайте МИД Абхазии.
В мероприятии принимали участие представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и США при сопредседательстве ООН, ЕС и ОБСЕ
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Основными вопросами для обсуждения традиционно стали безопасность и гуманитарные вопросы.
Грузинская сторона в очередной раз отказалась вести диалог по ключевому вопросу повестки дня - заключение юридически обязывающего документа о неприменении силы между Грузией с одной стороны и Абхазией и Южной Осетией – с другой.
Абхазская делегация в свою очередь обратила внимание Сопредседателей на продолжающееся наращивание военного потенциала Грузии, подчеркнув, что данные действия неизбежно могут привести к эскалации напряженности в регионе.
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При этом ситуация на границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией участниками дискуссий была охарактеризована как стабильная.
Участниками Дискуссий в очередной раз была подчеркнута необходимость принятия совместных шагов для возобновления работы механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) в городе Гал, деятельность которого была прекращена в результате провокационных действий грузинской стороны.
Участники договорились подготовить совместный документ, на основе которого будет вестись дальнейшая работа Международных Женевских Дискуссий.
В рамках работы второй рабочей группы также обсуждались вопросы гуманитарного характера, связанные со свободой передвижения, образованием, преодолением последствий распространения коронавирусной инфекции.
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