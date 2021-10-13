https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/vse-filialy-garant-banka-proveryat-posle-anonimnogo-soobscheniya-o-minirovanii-1035872648.html

Все филиалы "Гарант-банка" проверят после анонимного сообщения о минировании

Все филиалы "Гарант-банка" проверят после анонимного сообщения о минировании

Три семьи, живущие в здании, в котором расположен "Гарант-банк" на улице Пушкина в Сухуме, и все сотрудники учреждения были эвакуированы. 13.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-13T14:27+0300

2021-10-13T14:27+0300

2021-10-13T14:35+0300

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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Все филиалы "Гарант-банка" проверят после анонимного сообщения о минировании, об этом рассказали в МВД Абхазии. В ведомстве объяснили, что аноним не уточнил, в каком именно здании заложено взрывное устройство.Всего будет проверено три филиала в Сухуме и по одному в Очамчыре и Гагре.Кинологи учебного центра МВД совместно с саперами Службы государственной безопасности и сотрудниками МЧС не обнаружили взрывное устройство в центральном офисе "Гарант-банка", сказал заместитель министра внутренних дел Беслан Чкадуа. Оцепление у здания на улице Пушкина в Сухуме снято. Анонимное сообщение о взрывном устройстве в здании "Гарант-банка" в Сухуме поступило днем в среду 13 октября.Здание окружено силовиками, около него дежурит пожарная машина МЧС и автомобиль скорой.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/zhiteli-doma-i-sotrudniki-garant-banka-v-sukhume-evakuirovany-1035871736.html

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