https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/banda-gelaeva-v-abkhazii-20-let-boevym-deystviyam-v-kodorskom-uschele-1035898071.html
Банда Гелаева в Абхазии: 20 лет боевым действиям в Кодорском ущелье
Банда Гелаева в Абхазии: 20 лет боевым действиям в Кодорском ущелье
С 4 по 20 октября 2001 года проходила антитеррористическая операция в Кодорском ущелье, в ходе которой военнослужащие абхазских вооруженных сил и резервисты... 14.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-14T19:10+0300
2021-10-14T19:10+0300
2021-10-14T19:10+0300
в абхазии
кодорское ущелье
террористы
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О том, как проходили боевые действия в Кодорском ущелье ровно 20 лет назад в интервью радио Sputnik рассказал Гарри Купалба, который в тот период был заместителем министра обороны республики.SputnikКак начиналась операцияПрошло 20 лет со дня вторжения на территорию Абхазии международных террористов во главе с полевым командиром Русланом Гелаевым. В августе 2001 года военные разведчики Абхазии получили информацию о том, что в Панкисском ущелье Грузии находится более двух тысяч чеченских боевиков, с которыми периодически встречаются представители силовых структур Грузии."О предмете разговоров изначально нам ничего не было известно, уже ближе к сентябрю поступила информация о том, что власти Грузии приняли решение вывезти их из Панкисского ущелья. В конце сентября мы знали их точные цели, в 20-х числах сентября, президент Грузии пригласил к себе своего представителя в Кодорском ущелье и дал ему поручение, чтобы вместе с Гелаевым вывезти боевиков в Кодорское ущелье", - рассказал бывший замминистра обороны Абхазии Гарри Купалба.Получив необходимую информацию о планах Грузии, Минобороны проинформировало об этом руководство республики."Президент Абхазии Владислав Григорьевич Ардзинба дал поручение своему специальному представителю Анри Джергения, который 27 сентября 2001 года выезжал в Тбилиси, встречался с Шеварднадзе, и рассказал об имеющейся информации", - подчеркнул Купалба.К этому времени, первая часть боевиков, на машинах министерства обороны Грузии были доставлены в Кодорское ущелье."В тот период, верхняя часть Кодорского ущелья находилась под юрисдикцией Грузии, там были войсковые подразделения, которые все время пополнялись. На встрече в Тбилиси, Шеварднадзе заверил Джергения, что никто не будет входить на территорию Абхазии", - поделился он воспоминаниями.Доверия словам руководителя Грузии у абхазской стороны не было, поэтому Министерство обороны республики объявило полную боевую готовность."Был дислоцирован один мотострелковый полк, состоящий из числа военнослужащих срочной службы и контрактников. Этот батальон был доукомплектован, довооружен, потому, что нужно было иметь сильное подразделение на случай вторжения боевиков", - заметил он.Помимо этого, были выставлены наблюдательные посты из числа резервистов из Сухумского и Гулрыпшского районов."Точное место прохождения боевых подразделений мы, конечно, же не знали на том этапе. 28 сентября, в тот день, когда Шеварднадзе встречался с Анри Джергения, у нас была встреча с определенной группой людей, которые нас точно проинформировали о месте дислокации подразделений Гелаева, о их численном составе. На том этапе нам сказали, что их порядка 400 человек, и что ожидается их пополнение", - сказал Гарри Купалба.Вторжение на территорию АбхазииВ ночь с 1 на 2 октября 2001 года на территорию Абхазии вошли подразделения чеченских боевиков во главе с Русланом Гелаевым вместе с грузинскими военными. Один из наблюдательных постов, который был выставлен в районе населенного пункта Георгиевская обнаружил подразделение войск."Произошла перестрелка, в результате которой были потери с обеих сторон, пять резервистов абхазских вооруженных сил были взяты в плен, остальная часть бойцов смогла оторваться, потому что подразделение там было очень большое. Третьего числа произошла первая стычка, 4 октября прямо с утра, подразделения первого стрелкового батальона, проводя разведку в районе населенных пунктов Амткял и Георгиевская, столкнулась с передовым отрядом Гелаева, произошел бой, в результате которого погиб начальник штаба первого мотострелкового батальона, получили ранения несколько человек", - отметил Гарри Купалба.В результате боя противники понесли потери, а двое террористов попали в плен. Отряд, вторгшийся в Абхазию, состоял из представителей более 20 национальностей постсоветского пространства и далекого зарубежья."Это аналог тех боевых подразделений, которые сегодня воюют в Сирии. В Верхней части Кодорского ущелья, на линии разделения находились два миротворческих поста, один из них был заблокирован. Но при этом, боестолкновения между подразделениями миротворческих сил и террористами не было", - отметил бывший замминистра обороны Абхазии.К линии соприкосновения были переброшены подразделения разведки, ПВО, а также резервисты Гудаутского, Гагрского, Сухумского и Гулрыпшского районов. Грузины преследовали несколько целей, первое – вывести войска из Панкисского ущелья."Второе – если бы на первом этапе получился какой-то положительный результат, Грузия готова была ввести и другие подразделения и развязали бы большую войну. Среди чеченских боевиков были жители Грузии, которые стояли вместе с Гелаевым и готовы были вести боевые действия на нашей территории", - сказал Купалба.У вторгшихся в Абхазию сил появилась возможность протиснуться между двумя абхазскими подразделениями, воспользовавшись этим, они прошли к горе Сахарная голова к 7 октября."К этому времени мы знали их местоположение, примерное количество личного состава и в конечном итоге миссия ООН, военные наблюдатели приняли решение провести авиационную разведку для того, чтобы посмотреть, что на самом деле происходит. 5 октября состоялась четырехсторонняя встреча в Галском районе, я информировал миссию ООН и коллективные силы по поддержанию мира о ситуации, сказал о тех задачах, которые ставит перед собой грузинская сторона, что может развязаться большая война и что, если миссия ООН находится в Абхазии, то они должны строго выполнять свои обязательства", - рассказал он.Вертолет миссии ООН вылетел в район, где находились подразделения Руслана Гелаева.Через три дня произошел бой между абхазскими войсками и террористами, всего в ходе антитеррористической операции с абхазской стороны погибло около тридцати человек, проинформировал бывший замминистра обороны."О количестве потерь противника мне сложно говорить, на территории Абхазии находилось более 800 человек. Мы смогли нанести авиацией очень мощный удар", - заметил он.Боевые действия продолжались вплоть до 20 октября, когда остатки террористических групп были вытиснуты за пределы территории Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210427/MChS-Abkhazii-unichtozhit-boepripasy-iz-Kodorskogo-uschelya-1032305571.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/mid-abkhazii-prizval-vlasti-gruzii-k-sovmestnoy-rabote-po-demarkatsii-granitsy-1035896767.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210921/Migranyan-o-zhelanii-Gruzii-vernut-Abkhaziyu-im-by-sebya-zaschitit-i-sokhranit-chto-ostalos--1033252333.html
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кодорское ущелье, террористы
Банда Гелаева в Абхазии: 20 лет боевым действиям в Кодорском ущелье
С 4 по 20 октября 2001 года проходила антитеррористическая операция в Кодорском ущелье, в ходе которой военнослужащие абхазских вооруженных сил и резервисты вытеснили грузинских и чеченских боевиков из отряда полевого командира Руслана Гелаева.
О том, как проходили боевые действия в Кодорском ущелье ровно 20 лет назад в интервью радио Sputnik рассказал Гарри Купалба, который в тот период был заместителем министра обороны республики.
Прошло 20 лет со дня вторжения на территорию Абхазии международных террористов во главе с полевым командиром Русланом Гелаевым. В августе 2001 года военные разведчики Абхазии получили информацию о том, что в Панкисском ущелье Грузии находится более двух тысяч чеченских боевиков, с которыми периодически встречаются представители силовых структур Грузии.
"О предмете разговоров изначально нам ничего не было известно, уже ближе к сентябрю поступила информация о том, что власти Грузии приняли решение вывезти их из Панкисского ущелья. В конце сентября мы знали их точные цели, в 20-х числах сентября, президент Грузии пригласил к себе своего представителя в Кодорском ущелье и дал ему поручение, чтобы вместе с Гелаевым вывезти боевиков в Кодорское ущелье", - рассказал бывший замминистра обороны Абхазии Гарри Купалба.
Получив необходимую информацию о планах Грузии, Минобороны проинформировало об этом руководство республики.
"Президент Абхазии Владислав Григорьевич Ардзинба дал поручение своему специальному представителю Анри Джергения, который 27 сентября 2001 года выезжал в Тбилиси, встречался с Шеварднадзе, и рассказал об имеющейся информации", - подчеркнул Купалба.
К этому времени, первая часть боевиков, на машинах министерства обороны Грузии были доставлены в Кодорское ущелье.
"В тот период, верхняя часть Кодорского ущелья находилась под юрисдикцией Грузии, там были войсковые подразделения, которые все время пополнялись. На встрече в Тбилиси, Шеварднадзе заверил Джергения, что никто не будет входить на территорию Абхазии", - поделился он воспоминаниями.
Доверия словам руководителя Грузии у абхазской стороны не было, поэтому Министерство обороны республики объявило полную боевую готовность.
"Был дислоцирован один мотострелковый полк, состоящий из числа военнослужащих срочной службы и контрактников. Этот батальон был доукомплектован, довооружен, потому, что нужно было иметь сильное подразделение на случай вторжения боевиков", - заметил он.
Помимо этого, были выставлены наблюдательные посты из числа резервистов из Сухумского и Гулрыпшского районов.
"Точное место прохождения боевых подразделений мы, конечно, же не знали на том этапе. 28 сентября, в тот день, когда Шеварднадзе встречался с Анри Джергения, у нас была встреча с определенной группой людей, которые нас точно проинформировали о месте дислокации подразделений Гелаева, о их численном составе. На том этапе нам сказали, что их порядка 400 человек, и что ожидается их пополнение", - сказал Гарри Купалба.
Вторжение на территорию Абхазии
В ночь с 1 на 2 октября 2001 года на территорию Абхазии вошли подразделения чеченских боевиков во главе с Русланом Гелаевым вместе с грузинскими военными. Один из наблюдательных постов, который был выставлен в районе населенного пункта Георгиевская обнаружил подразделение войск.
"Произошла перестрелка, в результате которой были потери с обеих сторон, пять резервистов абхазских вооруженных сил были взяты в плен, остальная часть бойцов смогла оторваться, потому что подразделение там было очень большое. Третьего числа произошла первая стычка, 4 октября прямо с утра, подразделения первого стрелкового батальона, проводя разведку в районе населенных пунктов Амткял и Георгиевская, столкнулась с передовым отрядом Гелаева, произошел бой, в результате которого погиб начальник штаба первого мотострелкового батальона, получили ранения несколько человек", - отметил Гарри Купалба.
В результате боя противники понесли потери, а двое террористов попали в плен. Отряд, вторгшийся в Абхазию, состоял из представителей более 20 национальностей постсоветского пространства и далекого зарубежья.
"Это аналог тех боевых подразделений, которые сегодня воюют в Сирии. В Верхней части Кодорского ущелья, на линии разделения находились два миротворческих поста, один из них был заблокирован. Но при этом, боестолкновения между подразделениями миротворческих сил и террористами не было", - отметил бывший замминистра обороны Абхазии.
К линии соприкосновения были переброшены подразделения разведки, ПВО, а также резервисты Гудаутского, Гагрского, Сухумского и Гулрыпшского районов. Грузины преследовали несколько целей, первое – вывести войска из Панкисского ущелья.
"Второе – если бы на первом этапе получился какой-то положительный результат, Грузия готова была ввести и другие подразделения и развязали бы большую войну. Среди чеченских боевиков были жители Грузии, которые стояли вместе с Гелаевым и готовы были вести боевые действия на нашей территории", - сказал Купалба.
У вторгшихся в Абхазию сил появилась возможность протиснуться между двумя абхазскими подразделениями, воспользовавшись этим, они прошли к горе Сахарная голова к 7 октября.
"К этому времени мы знали их местоположение, примерное количество личного состава и в конечном итоге миссия ООН, военные наблюдатели приняли решение провести авиационную разведку для того, чтобы посмотреть, что на самом деле происходит. 5 октября состоялась четырехсторонняя встреча в Галском районе, я информировал миссию ООН и коллективные силы по поддержанию мира о ситуации, сказал о тех задачах, которые ставит перед собой грузинская сторона, что может развязаться большая война и что, если миссия ООН находится в Абхазии, то они должны строго выполнять свои обязательства", - рассказал он.
Вертолет миссии ООН вылетел в район, где находились подразделения Руслана Гелаева.
"Когда вертолет оказался над позициями, где находились террористы, один из командиров, кто был с Гелаевым рядом сказал, что стрелять в этот вертолет нельзя, что это миссия ООН. Но Гелаев не послушал и принял решение сбить вертолет, погибло шесть представителей ООН и три члена экипажа", - подчеркнул Купалба.
Через три дня произошел бой между абхазскими войсками и террористами, всего в ходе антитеррористической операции с абхазской стороны погибло около тридцати человек, проинформировал бывший замминистра обороны.
"О количестве потерь противника мне сложно говорить, на территории Абхазии находилось более 800 человек. Мы смогли нанести авиацией очень мощный удар", - заметил он.
Боевые действия продолжались вплоть до 20 октября, когда остатки террористических групп были вытиснуты за пределы территории Абхазии.