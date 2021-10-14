https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/banda-gelaeva-v-abkhazii-20-let-boevym-deystviyam-v-kodorskom-uschele-1035898071.html

Банда Гелаева в Абхазии: 20 лет боевым действиям в Кодорском ущелье

Банда Гелаева в Абхазии: 20 лет боевым действиям в Кодорском ущелье

С 4 по 20 октября 2001 года проходила антитеррористическая операция в Кодорском ущелье, в ходе которой военнослужащие абхазских вооруженных сил и резервисты... 14.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-14T19:10+0300

2021-10-14T19:10+0300

2021-10-14T19:10+0300

в абхазии

кодорское ущелье

террористы

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О том, как проходили боевые действия в Кодорском ущелье ровно 20 лет назад в интервью радио Sputnik рассказал Гарри Купалба, который в тот период был заместителем министра обороны республики.SputnikКак начиналась операцияПрошло 20 лет со дня вторжения на территорию Абхазии международных террористов во главе с полевым командиром Русланом Гелаевым. В августе 2001 года военные разведчики Абхазии получили информацию о том, что в Панкисском ущелье Грузии находится более двух тысяч чеченских боевиков, с которыми периодически встречаются представители силовых структур Грузии."О предмете разговоров изначально нам ничего не было известно, уже ближе к сентябрю поступила информация о том, что власти Грузии приняли решение вывезти их из Панкисского ущелья. В конце сентября мы знали их точные цели, в 20-х числах сентября, президент Грузии пригласил к себе своего представителя в Кодорском ущелье и дал ему поручение, чтобы вместе с Гелаевым вывезти боевиков в Кодорское ущелье", - рассказал бывший замминистра обороны Абхазии Гарри Купалба.Получив необходимую информацию о планах Грузии, Минобороны проинформировало об этом руководство республики."Президент Абхазии Владислав Григорьевич Ардзинба дал поручение своему специальному представителю Анри Джергения, который 27 сентября 2001 года выезжал в Тбилиси, встречался с Шеварднадзе, и рассказал об имеющейся информации", - подчеркнул Купалба.К этому времени, первая часть боевиков, на машинах министерства обороны Грузии были доставлены в Кодорское ущелье."В тот период, верхняя часть Кодорского ущелья находилась под юрисдикцией Грузии, там были войсковые подразделения, которые все время пополнялись. На встрече в Тбилиси, Шеварднадзе заверил Джергения, что никто не будет входить на территорию Абхазии", - поделился он воспоминаниями.Доверия словам руководителя Грузии у абхазской стороны не было, поэтому Министерство обороны республики объявило полную боевую готовность."Был дислоцирован один мотострелковый полк, состоящий из числа военнослужащих срочной службы и контрактников. Этот батальон был доукомплектован, довооружен, потому, что нужно было иметь сильное подразделение на случай вторжения боевиков", - заметил он.Помимо этого, были выставлены наблюдательные посты из числа резервистов из Сухумского и Гулрыпшского районов."Точное место прохождения боевых подразделений мы, конечно, же не знали на том этапе. 28 сентября, в тот день, когда Шеварднадзе встречался с Анри Джергения, у нас была встреча с определенной группой людей, которые нас точно проинформировали о месте дислокации подразделений Гелаева, о их численном составе. На том этапе нам сказали, что их порядка 400 человек, и что ожидается их пополнение", - сказал Гарри Купалба.Вторжение на территорию АбхазииВ ночь с 1 на 2 октября 2001 года на территорию Абхазии вошли подразделения чеченских боевиков во главе с Русланом Гелаевым вместе с грузинскими военными. Один из наблюдательных постов, который был выставлен в районе населенного пункта Георгиевская обнаружил подразделение войск."Произошла перестрелка, в результате которой были потери с обеих сторон, пять резервистов абхазских вооруженных сил были взяты в плен, остальная часть бойцов смогла оторваться, потому что подразделение там было очень большое. Третьего числа произошла первая стычка, 4 октября прямо с утра, подразделения первого стрелкового батальона, проводя разведку в районе населенных пунктов Амткял и Георгиевская, столкнулась с передовым отрядом Гелаева, произошел бой, в результате которого погиб начальник штаба первого мотострелкового батальона, получили ранения несколько человек", - отметил Гарри Купалба.В результате боя противники понесли потери, а двое террористов попали в плен. Отряд, вторгшийся в Абхазию, состоял из представителей более 20 национальностей постсоветского пространства и далекого зарубежья."Это аналог тех боевых подразделений, которые сегодня воюют в Сирии. В Верхней части Кодорского ущелья, на линии разделения находились два миротворческих поста, один из них был заблокирован. Но при этом, боестолкновения между подразделениями миротворческих сил и террористами не было", - отметил бывший замминистра обороны Абхазии.К линии соприкосновения были переброшены подразделения разведки, ПВО, а также резервисты Гудаутского, Гагрского, Сухумского и Гулрыпшского районов. Грузины преследовали несколько целей, первое – вывести войска из Панкисского ущелья."Второе – если бы на первом этапе получился какой-то положительный результат, Грузия готова была ввести и другие подразделения и развязали бы большую войну. Среди чеченских боевиков были жители Грузии, которые стояли вместе с Гелаевым и готовы были вести боевые действия на нашей территории", - сказал Купалба.У вторгшихся в Абхазию сил появилась возможность протиснуться между двумя абхазскими подразделениями, воспользовавшись этим, они прошли к горе Сахарная голова к 7 октября."К этому времени мы знали их местоположение, примерное количество личного состава и в конечном итоге миссия ООН, военные наблюдатели приняли решение провести авиационную разведку для того, чтобы посмотреть, что на самом деле происходит. 5 октября состоялась четырехсторонняя встреча в Галском районе, я информировал миссию ООН и коллективные силы по поддержанию мира о ситуации, сказал о тех задачах, которые ставит перед собой грузинская сторона, что может развязаться большая война и что, если миссия ООН находится в Абхазии, то они должны строго выполнять свои обязательства", - рассказал он.Вертолет миссии ООН вылетел в район, где находились подразделения Руслана Гелаева.Через три дня произошел бой между абхазскими войсками и террористами, всего в ходе антитеррористической операции с абхазской стороны погибло около тридцати человек, проинформировал бывший замминистра обороны."О количестве потерь противника мне сложно говорить, на территории Абхазии находилось более 800 человек. Мы смогли нанести авиацией очень мощный удар", - заметил он.Боевые действия продолжались вплоть до 20 октября, когда остатки террористических групп были вытиснуты за пределы территории Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210427/MChS-Abkhazii-unichtozhit-boepripasy-iz-Kodorskogo-uschelya-1032305571.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/mid-abkhazii-prizval-vlasti-gruzii-k-sovmestnoy-rabote-po-demarkatsii-granitsy-1035896767.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210921/Migranyan-o-zhelanii-Gruzii-vernut-Abkhaziyu-im-by-sebya-zaschitit-i-sokhranit-chto-ostalos--1033252333.html

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кодорское ущелье, террористы