https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/mid-abkhazii-prizval-vlasti-gruzii-k-sovmestnoy-rabote-po-demarkatsii-granitsy-1035896767.html

МИД Абхазии призвал власти Грузии к совместной работе по демаркации границы

МИД Абхазии призвал власти Грузии к совместной работе по демаркации границы

В настоящее время в Абхазии формируется комиссия по делимитации и демаркации государственной границы с Грузией. 14.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-14T17:38+0300

2021-10-14T17:38+0300

2021-10-14T17:45+0300

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СУХУМ, 14 окт - Sputnik. МИД Абхазии в очередной раз призвал Тбилиси к совместной работе по делимитации и демаркации государственной границы между Абхазией и Грузией, комментируя заявление грузинского премьера Гарибашвили по вопросу делимитации и демаркации границ.Власти Грузии должны завершить процесс делимитации и демаркации границы, но с Российской Федерацией, "в границах единой Грузии", завил он. "В Республике Абхазия идет процесс формирования комиссии по делимитации и демаркации государственной границы с Грузией. Ожидаем от грузинской стороны адекватной реакции на наше предложение. Рассчитываем, что грузинская сторона не станет затягивать процесс формирования аналогичной комиссии. После этого стороны смогут приступить к совместной работе", – говорится в заявлении.Абхазский МИД призвал власти Грузии серьезно отнестись к данной проблематике и предупредил, что в противном случае процесс делимитации и демаркации государственной границы будет осуществляться в одностороннем порядке.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/v-mid-abkhazii-rasskazali-ob-itogakh-raunda-zhenevskikh-diskussiy-1035881604.html

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