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МИД Абхазии призвал власти Грузии к совместной работе по демаркации границы
МИД Абхазии призвал власти Грузии к совместной работе по демаркации границы
В настоящее время в Абхазии формируется комиссия по делимитации и демаркации государственной границы с Грузией. 14.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-14T17:38+0300
2021-10-14T17:45+0300
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СУХУМ, 14 окт - Sputnik. МИД Абхазии в очередной раз призвал Тбилиси к совместной работе по делимитации и демаркации государственной границы между Абхазией и Грузией, комментируя заявление грузинского премьера Гарибашвили по вопросу делимитации и демаркации границ.Власти Грузии должны завершить процесс делимитации и демаркации границы, но с Российской Федерацией, "в границах единой Грузии", завил он. "В Республике Абхазия идет процесс формирования комиссии по делимитации и демаркации государственной границы с Грузией. Ожидаем от грузинской стороны адекватной реакции на наше предложение. Рассчитываем, что грузинская сторона не станет затягивать процесс формирования аналогичной комиссии. После этого стороны смогут приступить к совместной работе", – говорится в заявлении.Абхазский МИД призвал власти Грузии серьезно отнестись к данной проблематике и предупредил, что в противном случае процесс делимитации и демаркации государственной границы будет осуществляться в одностороннем порядке.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/v-mid-abkhazii-rasskazali-ob-itogakh-raunda-zhenevskikh-diskussiy-1035881604.html
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новости, государственная граница, мид абхазии

МИД Абхазии призвал власти Грузии к совместной работе по демаркации границы

17:38 14.10.2021 (обновлено: 17:45 14.10.2021)
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© Sputnik / Томас ТхайцукКабинет Министров Республики Абхазия
Кабинет Министров Республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
В настоящее время в Абхазии формируется комиссия по делимитации и демаркации государственной границы с Грузией.
СУХУМ, 14 окт - Sputnik. МИД Абхазии в очередной раз призвал Тбилиси к совместной работе по делимитации и демаркации государственной границы между Абхазией и Грузией, комментируя заявление грузинского премьера Гарибашвили по вопросу делимитации и демаркации границ.
Власти Грузии должны завершить процесс делимитации и демаркации границы, но с Российской Федерацией, "в границах единой Грузии", завил он.

"Трудно назвать адекватной высказанную И. Гарибашвили позицию по столь важному государственному вопросу. Можно бесконечно делать вид, что все еще существует "единая Грузия", но вряд ли можно всерьез считать, что такая установка изменит сложившееся положение дел в регионе", – отмечается в комментарии внешнеполитического ведомства Абхазии.

"В Республике Абхазия идет процесс формирования комиссии по делимитации и демаркации государственной границы с Грузией. Ожидаем от грузинской стороны адекватной реакции на наше предложение. Рассчитываем, что грузинская сторона не станет затягивать процесс формирования аналогичной комиссии. После этого стороны смогут приступить к совместной работе", – говорится в заявлении.
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Абхазский МИД призвал власти Грузии серьезно отнестись к данной проблематике и предупредил, что в противном случае процесс делимитации и демаркации государственной границы будет осуществляться в одностороннем порядке.
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