https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/erik-khatkhva-naznachen-io-glavvracha-respublikanskoy-bolnitsy--1035886794.html
Эрик Хатхва назначен и.о. главврача Республиканской больницы
Эрик Хатхва назначен и.о. главврача Республиканской больницы
Хатхва заменил в должности главврача Республиканской больницы Аполлона Гургулия, который был отстранен в апреле 2021 года из-за обвинения в хищении чужого... 14.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-14T09:32+0300
2021-10-14T09:32+0300
2021-10-14T11:09+0300
в абхазии
здравоохранение
республиканская больница
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врач
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СУХУМ, 14 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Эрик Хатхва назначен исполняющим обязанности главного врача Республиканской больницы 14 октября, передает с места корреспондент Sputnik. Утром в четверг министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба представил Хатхва коллективу Республиканской больницы. Глава Минздрава отметил, что Хатхва уже долгое время работает в коллективе, и выразил надежду, что его работа впредь будет продолжена на благо служения народу. На вопрос сотрудников больницы о том, в чем была необходимость избрания нового исполняющего обязанности до решения Сухумского горсуда до делу Аполлона Гургулия, министр ответил, что никакой спешки не было и решение было принято взвешенно для оптимизации работы медучреждения. Уголовное дело против главврача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба завели 9 февраля 2021 года. Генпрокуратура обвиняет их в превышении должностных полномочий. Второго апреля решением Сухумского горсуда Гургулия был временно отстранен от должности главного врача Республиканской больницы, 23 апреля был отстранен от должности заместителя главврача Воуба. Исполняла обязанности главврача больницы Эсма Маршания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210217/Delo-ne-tolko-vrachey-vokrug-da-okolo-1031857204.html
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здравоохранение, республиканская больница, сухум, врач
Эрик Хатхва назначен и.о. главврача Республиканской больницы
09:32 14.10.2021 (обновлено: 11:09 14.10.2021)
Хатхва заменил в должности главврача Республиканской больницы Аполлона Гургулия, который был отстранен в апреле 2021 года из-за обвинения в хищении чужого имущества.
СУХУМ, 14 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Эрик Хатхва назначен исполняющим обязанности главного врача Республиканской больницы 14 октября, передает с места корреспондент Sputnik.
Утром в четверг министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба представил Хатхва коллективу Республиканской больницы.
Глава Минздрава отметил, что Хатхва уже долгое время работает в коллективе, и выразил надежду, что его работа впредь будет продолжена на благо служения народу. На вопрос сотрудников больницы о том, в чем была необходимость избрания нового исполняющего обязанности до решения Сухумского горсуда до делу Аполлона Гургулия, министр ответил, что никакой спешки не было и решение было принято взвешенно для оптимизации работы медучреждения.
"Нам с вами предстоит решать много сложных и важных задач, они все решаемые при слаженной и коллективной работе. Основным приоритетом нашей деятельности будет оказание своевременной высококвалифицированной помощи больным, которые будут обращаться в нашу клинику. Очень рассчитываю на ваше понимание и содействие", – сказал Хатхва.
Уголовное дело против главврача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба завели 9 февраля 2021 года. Генпрокуратура обвиняет их в превышении должностных полномочий.
Второго апреля решением Сухумского горсуда Гургулия был временно отстранен от должности главного врача Республиканской больницы, 23 апреля был отстранен от должности заместителя главврача Воуба. Исполняла обязанности главврача больницы Эсма Маршания.