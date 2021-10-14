https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/erik-khatkhva-naznachen-io-glavvracha-respublikanskoy-bolnitsy--1035886794.html

Эрик Хатхва назначен и.о. главврача Республиканской больницы

Эрик Хатхва назначен и.о. главврача Республиканской больницы

Хатхва заменил в должности главврача Республиканской больницы Аполлона Гургулия, который был отстранен в апреле 2021 года из-за обвинения в хищении чужого... 14.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-14T09:32+0300

2021-10-14T09:32+0300

2021-10-14T11:09+0300

в абхазии

здравоохранение

республиканская больница

сухум

врач

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СУХУМ, 14 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Эрик Хатхва назначен исполняющим обязанности главного врача Республиканской больницы 14 октября, передает с места корреспондент Sputnik. Утром в четверг министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба представил Хатхва коллективу Республиканской больницы. Глава Минздрава отметил, что Хатхва уже долгое время работает в коллективе, и выразил надежду, что его работа впредь будет продолжена на благо служения народу. На вопрос сотрудников больницы о том, в чем была необходимость избрания нового исполняющего обязанности до решения Сухумского горсуда до делу Аполлона Гургулия, министр ответил, что никакой спешки не было и решение было принято взвешенно для оптимизации работы медучреждения. Уголовное дело против главврача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба завели 9 февраля 2021 года. Генпрокуратура обвиняет их в превышении должностных полномочий. Второго апреля решением Сухумского горсуда Гургулия был временно отстранен от должности главного врача Республиканской больницы, 23 апреля был отстранен от должности заместителя главврача Воуба. Исполняла обязанности главврача больницы Эсма Маршания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210217/Delo-ne-tolko-vrachey-vokrug-da-okolo-1031857204.html

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здравоохранение, республиканская больница, сухум, врач