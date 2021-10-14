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https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/pamyatnaya-abkhazskaya-moneta-zanyala-vtoroe-v-prestizhnom-numizmaticheskom-konkurse-1035895160.html
Памятная абхазская монета заняла второе место в нумизматическом конкурсе
Памятная абхазская монета заняла второе место в нумизматическом конкурсе
На конкурс были представлены монеты из более 20 стран, принимали участие почти все монетные дворы Европы и Нового Света. 14.10.2021, Sputnik Абхазия
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2021-10-14T17:57+0300
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СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Памятная монета Банка Абхазии "75 лет Победы" заняла второе место на XV международном конкурсе монет "Монетное созвездие" в номинации "Лучшее художественное решение", сообщила радио Sputnik начальник службы внешних связей Банка Лиана Агрба.Автор монеты – абхазский художник Батал Джапуа. На монете изображен известный снимок армейского фоторепортера Семена Короткова "Мать". В кадре пожилая абхазская женщина Маруша Пачулия, которая держит в руках фото сына, погибшего на войне.В беседе на радио Sputnik Джапуа рассказал, что при воспоминаниях о Великой Отечественной войне у него всегда перед глазами встает этот снимок, который был популярен до конца 1960-х годов и даже был символом войны, но со временем память о нем угасла."Было желание вернуть память об этой фотографии, об этой женщине, обо всех, кто погиб, ждал", – отметил художник.Монета была отчеканена на Московском монетном дворе Гознака, и она не готовилась специально к конкурсу, подчеркнул Джапуа.Работа над монетой длилась около трех-четырех месяцев, поделился Джапуа."Монетное созвездие" – авторитетный международный конкурс памятных монет на территории России. В составе его профессионального жюри специалисты крупнейших музеев, аукционных домов, нумизматических обществ, коммерческих банков, специализированных изданий о монетах разных стран.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/dzhapua-o-premii-v-mezhdunarodnom-konkurse-monet-nominatsiya-krutaya-1035891621.html
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монеты, национальный банк абхазии, вов

Памятная абхазская монета заняла второе место в нумизматическом конкурсе

16:10 14.10.2021 (обновлено: 17:57 14.10.2021)
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© Sputnik / Томас Тхайцук Нацбанк Абхазии
Нацбанк Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
На конкурс были представлены монеты из более 20 стран, принимали участие почти все монетные дворы Европы и Нового Света.
СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Памятная монета Банка Абхазии "75 лет Победы" заняла второе место на XV международном конкурсе монет "Монетное созвездие" в номинации "Лучшее художественное решение", сообщила радио Sputnik начальник службы внешних связей Банка Лиана Агрба.
Джапуа о премии в Международном конкурсе монет: номинация крутая - Sputnik Абхазия, 1920, 14.10.2021
Радио
Джапуа о премии "Монетного созвездия": совсем не стыдно, что мы вторые
15:33
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Автор монеты – абхазский художник Батал Джапуа. На монете изображен известный снимок армейского фоторепортера Семена Короткова "Мать". В кадре пожилая абхазская женщина Маруша Пачулия, которая держит в руках фото сына, погибшего на войне.
В беседе на радио Sputnik Джапуа рассказал, что при воспоминаниях о Великой Отечественной войне у него всегда перед глазами встает этот снимок, который был популярен до конца 1960-х годов и даже был символом войны, но со временем память о нем угасла.
"Было желание вернуть память об этой фотографии, об этой женщине, обо всех, кто погиб, ждал", – отметил художник.
Монета была отчеканена на Московском монетном дворе Гознака, и она не готовилась специально к конкурсу, подчеркнул Джапуа.

"Это наша серийная монета со стандартным аверсом. И в этом плане (победа в конкурсе – прим.) – это уже серьезно. Потому что в специальных монетах для конкурса руки развязаны, можно использовать и аверс и реверс в художественном плане как вам угодно. Здесь же были ограничения", – отметил он.

Работа над монетой длилась около трех-четырех месяцев, поделился Джапуа.
"Монетное созвездие" – авторитетный международный конкурс памятных монет на территории России. В составе его профессионального жюри специалисты крупнейших музеев, аукционных домов, нумизматических обществ, коммерческих банков, специализированных изданий о монетах разных стран.
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