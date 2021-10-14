https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/povar-agronom-i-elektrik-gde-v-abkhazii-nayti-zolotykh-spetsialistov-1035884083.html

Повар, агроном и электрик: где в Абхазии найти "золотых" специалистов

Повар, агроном и электрик: где в Абхазии найти "золотых" специалистов

В Галском гуманитарном колледже уже два года обучают поварскому делу, а еще готовят электриков и педагогов начальных классов. 14.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-14T18:10+0300

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в абхазии

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Вот уже 22 года в Галском районе работает гуманитарный колледж. Из него вышло несколько поколений педагогов начальных классов и электриков. Два года назад в колледже открыли поварское дело. Факультет стал самым популярным среди абитуриентов. В этом году открыли и направление сельского хозяйства, но желающих стать агрономами не оказалось. Почему некоторых студентов колледжа "крадут" на запад? О чем мечтают юные повара? Сколько они уже зарабатывают? Какую программу колледж готовит для будущих агрономов, смотрите в видео Sputnik.Подробнее об этом читайте здесь:

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Повар нарасхват: где в Абхазии найти "золотых" специалистов В Галском гуманитарном колледже уже два года обучают поварскому делу, а еще готовят электриков и учителей начальных классов. Уже 22 года в Галском районе работает Гуманитарный колледж. Из него уже вышло несколько поколений педагогов начальных классов и электриков. Два года назад в колледже открыли поварское дело. Факультет стал самым популярным среди абитуриентов. В этом году открыли и направление сельского хозяйства, но желающих стать агрономами не оказалось. Почему некоторых студентов колледжа "крадут" на запад, о чем мечтают юные повара, сколько они уже зарабатывают и какую программу колледж готовит для будущих агрономов, смотрите в видео Sputnik. 2021-10-14T18:10+0300 true PT0M44S

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

образование, повара, видео, видео