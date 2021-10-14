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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 15 октября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 15 октября
В пятницу погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться в зоне влияния юго-западной окраины Сибирского антициклона. 14.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-14T16:58+0300
2021-10-14T16:58+0300
2021-10-14T18:14+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 14 окт - Sputnik. В пятницу, 15 октября, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от + 9°С до +14°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60 – 80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 15 октября
16:58 14.10.2021 (обновлено: 18:14 14.10.2021)
В пятницу погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться в зоне влияния юго-западной окраины Сибирского антициклона.
СУХУМ, 14 окт - Sputnik. В пятницу, 15 октября, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от + 9°С до +14°С, днем от +19°С до +24°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60 – 80%.