https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-15-oktyabrya-1035896191.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 15 октября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 15 октября

В пятницу погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться в зоне влияния юго-западной окраины Сибирского антициклона. 14.10.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 14 окт - Sputnik. В пятницу, 15 октября, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от + 9°С до +14°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60 – 80%.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии