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Задержан подозреваемый в ложном сообщении о минировании "Гарант-Банка" в Сухуме
Задержан подозреваемый в ложном сообщении о минировании "Гарант-Банка" в Сухуме
Службой государственной безопасности Абхазии проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления лиц, осуществивших анонимный звонок на... 14.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-14T12:31+0300
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СУХУМ, 14 окт - Sputnik. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники СГБ и МВД Абхазии установили и задержали в Сухуме жителя столицы, который сделал ложное сообщение о заминировании здания "Гарант-Банка", сообщается на сайте Службы госбезопасности. Им оказался Кварацхелия Бесик Вальтерович, 1981 года рождения, при нем был обнаружен мобильный телефон, с которого осуществлялись заведомо ложные звонки на телефон доверия МВД Абхазии.Кварацхелия дал признательные показания. Он пояснил, что не имел намерения осуществлять заявленный в МВД преступный умысел, а действовал с целью дестабилизации банковской деятельности, исходя из личного интереса.В отношении Кварацхелия возбуждено уголовное дело по статье 201 Уголовного кодекса Абхазии "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", предусматривающее срок лишения свободы до трех лет. Кварацхелия водворен в ИВС УВД Сухума.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/vse-filialy-garant-banka-proveryat-posle-anonimnogo-soobscheniya-o-minirovanii-1035872648.html
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Задержан подозреваемый в ложном сообщении о минировании "Гарант-Банка" в Сухуме

12:31 14.10.2021 (обновлено: 12:50 14.10.2021)
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© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - Sputnik Абхазия, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Службой государственной безопасности Абхазии проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления лиц, осуществивших анонимный звонок на телефон доверия милиции с сообщением о заминировании здания КБ "Гарант-Банк" в Сухуме.
СУХУМ, 14 окт - Sputnik. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники СГБ и МВД Абхазии установили и задержали в Сухуме жителя столицы, который сделал ложное сообщение о заминировании здания "Гарант-Банка", сообщается на сайте Службы госбезопасности.
Им оказался Кварацхелия Бесик Вальтерович, 1981 года рождения, при нем был обнаружен мобильный телефон, с которого осуществлялись заведомо ложные звонки на телефон доверия МВД Абхазии.
© Foto / служба государственной безопасности Республики Абхазия Подозреваемый в совершении ложного сообщения о заминировании
Подозреваемый в совершении ложного сообщения о заминировании - Sputnik Абхазия, 1920, 14.10.2021
Подозреваемый в совершении ложного сообщения о заминировании
© Foto / служба государственной безопасности Республики Абхазия
Кварацхелия дал признательные показания. Он пояснил, что не имел намерения осуществлять заявленный в МВД преступный умысел, а действовал с целью дестабилизации банковской деятельности, исходя из личного интереса.
В отношении Кварацхелия возбуждено уголовное дело по статье 201 Уголовного кодекса Абхазии "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", предусматривающее срок лишения свободы до трех лет.
Кварацхелия водворен в ИВС УВД Сухума.
Гарант-Банк в Сухуме окружили сотрудники правоохранительных органов - Sputnik Абхазия, 1920, 13.10.2021
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