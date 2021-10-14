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ВОЗ: смертность от туберкулеза выросла впервые за 10 лет на фоне COVID-19
ВОЗ: смертность от туберкулеза выросла впервые за 10 лет на фоне COVID-19
По оценкам ВОЗ в мире в настоящее время туберкулезом страдает не менее четырех миллионов человек. 14.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-14T21:22+0300
2021-10-14T21:24+0300
в мире
воз
туберкулез
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Смертность от туберкулеза выросла впервые более чем за десять лет из-за пандемии коронавируса, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения, опубликованном в четверг. Об этом сообщает РИА Новости."Пандемия COVID-19 обратила вспять многолетний глобальный прогресс в борьбе с туберкулезом, и впервые за более чем десятилетие смертность от туберкулеза возросла, следует из глобального доклада Всемирной организации здравоохранения о туберкулезе за 2021 год", - заявила ВОЗ.По данным организации, в 2020 году от туберкулеза умерли около 1,5 миллиона человек (в том числе 214 тысяч среди ВИЧ-инфицированных). Увеличение числа смертей от заболевания произошло в основном в 30 странах с самым высоким бременем туберкулеза."Согласно моделирующим прогнозам ВОЗ, число людей, заболевших туберкулезом и умирающих от этого заболевания, может быть намного выше в 2021 и 2022 годах. Проблемы с предоставлением основных противотуберкулезных услуг и доступом к ним привели к тому, что в 2020 году многим людям с туберкулезом не был поставлен диагноз", - говорится в сообщении.По оценкам ВОЗ, около 4,1 миллиона человек в настоящее время страдают туберкулезом, но у них не диагностировано заболевание или о них официально не сообщается национальным властям. Эта цифра выросла с 2,9 миллиона в 2019 году, говорится в докладе.
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в мире, воз, туберкулез, мировая пандемия коронавируса covid-19

ВОЗ: смертность от туберкулеза выросла впервые за 10 лет на фоне COVID-19

21:22 14.10.2021 (обновлено: 21:24 14.10.2021)
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© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - Sputnik Абхазия, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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По оценкам ВОЗ в мире в настоящее время туберкулезом страдает не менее четырех миллионов человек.
СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Смертность от туберкулеза выросла впервые более чем за десять лет из-за пандемии коронавируса, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения, опубликованном в четверг. Об этом сообщает РИА Новости.
"Пандемия COVID-19 обратила вспять многолетний глобальный прогресс в борьбе с туберкулезом, и впервые за более чем десятилетие смертность от туберкулеза возросла, следует из глобального доклада Всемирной организации здравоохранения о туберкулезе за 2021 год", - заявила ВОЗ.
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По данным организации, в 2020 году от туберкулеза умерли около 1,5 миллиона человек (в том числе 214 тысяч среди ВИЧ-инфицированных). Увеличение числа смертей от заболевания произошло в основном в 30 странах с самым высоким бременем туберкулеза.
"Согласно моделирующим прогнозам ВОЗ, число людей, заболевших туберкулезом и умирающих от этого заболевания, может быть намного выше в 2021 и 2022 годах. Проблемы с предоставлением основных противотуберкулезных услуг и доступом к ним привели к тому, что в 2020 году многим людям с туберкулезом не был поставлен диагноз", - говорится в сообщении.
По оценкам ВОЗ, около 4,1 миллиона человек в настоящее время страдают туберкулезом, но у них не диагностировано заболевание или о них официально не сообщается национальным властям. Эта цифра выросла с 2,9 миллиона в 2019 году, говорится в докладе.
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