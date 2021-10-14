https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/voz-smertnost-ot-tuberkuleza-vyrosla-vpervye-za-10-let-na-fone-covid-19-1035899700.html

ВОЗ: смертность от туберкулеза выросла впервые за 10 лет на фоне COVID-19

ВОЗ: смертность от туберкулеза выросла впервые за 10 лет на фоне COVID-19

По оценкам ВОЗ в мире в настоящее время туберкулезом страдает не менее четырех миллионов человек. 14.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-14T21:22+0300

2021-10-14T21:22+0300

2021-10-14T21:24+0300

в мире

воз

туберкулез

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Смертность от туберкулеза выросла впервые более чем за десять лет из-за пандемии коронавируса, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения, опубликованном в четверг. Об этом сообщает РИА Новости."Пандемия COVID-19 обратила вспять многолетний глобальный прогресс в борьбе с туберкулезом, и впервые за более чем десятилетие смертность от туберкулеза возросла, следует из глобального доклада Всемирной организации здравоохранения о туберкулезе за 2021 год", - заявила ВОЗ.По данным организации, в 2020 году от туберкулеза умерли около 1,5 миллиона человек (в том числе 214 тысяч среди ВИЧ-инфицированных). Увеличение числа смертей от заболевания произошло в основном в 30 странах с самым высоким бременем туберкулеза."Согласно моделирующим прогнозам ВОЗ, число людей, заболевших туберкулезом и умирающих от этого заболевания, может быть намного выше в 2021 и 2022 годах. Проблемы с предоставлением основных противотуберкулезных услуг и доступом к ним привели к тому, что в 2020 году многим людям с туберкулезом не был поставлен диагноз", - говорится в сообщении.По оценкам ВОЗ, около 4,1 миллиона человек в настоящее время страдают туберкулезом, но у них не диагностировано заболевание или о них официально не сообщается национальным властям. Эта цифра выросла с 2,9 миллиона в 2019 году, говорится в докладе.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20211007/VOZ-vpervye-opublikovala-opredelenie-postkovidnogo-sindroma-1033372852.html

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в мире, воз, туберкулез, мировая пандемия коронавируса covid-19