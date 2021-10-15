https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/bezdomnoe-iskusstvo-kak-kartinnaya-galereya-abkhazii-ostalas-bez-sobstvennogo-zdaniya-1035906452.html
Бездомное искусство: как Картинная галерея Абхазии осталась без собственного здания
Бездомное искусство: как Картинная галерея Абхазии осталась без собственного здания
В 2000-х годах первый президент Абхазии Владислав Ардзинба выделил место в центре Сухума под строительство здания для Национальной галереи. 15.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-15T14:40+0300
2021-10-15T14:40+0300
2021-10-15T16:24+0300
в абхазии
видео
художники
национальная картинная галерея республики абхазия
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Предполагалось, что на улице Пушкина в Сухуме будет построено новое здание, а сама улица – превращена в абхазский Арбат. Прежнее помещение Картинной галереи передали Союзу художников. Однако послевоенного истощенного абхазского бюджета не хватило. Строительство вскоре приостановили. После к нему больше не возвращались. Сегодня более четырех тысяч работ известных в Абхазии и за рубежом художников хранятся в небольшом помещении, в котором нет даже элементарных условий.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/kartiny-na-karantine-kak-natsgalereya-abkhazii-ostalas-bez-sobstvennoy-kryshi-1035883449.html
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Бездомное искусство: как Картинная галерея Абхазии осталась без собственного здания
В 2000-х годах первый президент Абхазии Владислав Ардзинба передал Национальной выделил галерее место в центре Сухума. Предполагалось, что там будет построено новое здание, а сама улица – превращена в абхазский Арбат. Прежнее помещение Картинной галереи передали Союзу художников. Однако послевоенного истощенного абхазского бюджета не хватило. Строительство вскоре приостановили. После к нему больше не возвращались. Сегодня более четырех тысяч работ известных в Абхазии и за рубежом художников хранятся в небольшом помещении, в котором нет даже элементарных условий.
2021-10-15T14:40+0300
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видео, художники, национальная картинная галерея республики абхазия
Бездомное искусство: как Картинная галерея Абхазии осталась без собственного здания
14:40 15.10.2021 (обновлено: 16:24 15.10.2021)
В 2000-х годах первый президент Абхазии Владислав Ардзинба выделил место в центре Сухума под строительство здания для Национальной галереи.
Предполагалось, что на улице Пушкина в Сухуме будет построено новое здание, а сама улица – превращена в абхазский Арбат.
Прежнее помещение Картинной галереи передали Союзу художников. Однако послевоенного истощенного абхазского бюджета не хватило. Строительство вскоре приостановили. После к нему больше не возвращались.
Сегодня более четырех тысяч работ известных в Абхазии и за рубежом художников хранятся в небольшом помещении, в котором нет даже элементарных условий.