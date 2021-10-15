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Более 250 человек выписано из мобильного военного госпиталя в Сухуме
Более 250 человек выписано из мобильного военного госпиталя в Сухуме
В мобильных лабораториях полевого госпиталя проведено более четырех тысяч различных клинических исследований, в том числе свыше 2,5 тысячи ПЦР-тестов. 15.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-15T10:15+0300
2021-10-15T11:26+0300
в абхазии
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Из мобильного многопрофильного госпиталя, развернутого в Сухуме, выписано 258 человек после прохождения необходимого курса лечения и повторного отрицательного результата ПЦР-теста на коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).Медики ЮВО в круглосуточном режиме ведут прием пациентов и лечебно-диагностические мероприятия, проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий. Отмечается, что лаборатория полевого госпиталя позволяет осуществить единовременную загрузку до 24 биологических проб. Анализ делается в течение сорока минут.Кроме того, налажена работа госпиталя с Республиканской бактериологической лабораторией, где медики оказывают содействие в определении штаммов и разновидностей новой коронавирусной инфекции.Мобильный многопрофильный госпиталь прибыл в Абхазию во второй раз 18 августа для помощи в лечении ковид-пациентов. Это полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, рассчитанный на 100 койко-мест, с возможностью оборудовать еще 50 койко-мест. В госпитале работает более 100 военнослужащих, бригады распределены по равным частям и дежурят посменно.В распоряжении медиков современное медицинское оборудование. Налажено обеспечение кислородом, которым полевой госпиталь снабжает российская военная база ЮВО, расположенная в Гудауте. В среднем за сутки при полной загрузке расходуется около 100 кислородных баллонов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/ankvab-nazval-situatsiyu-s-koronavirusom-v-abkhazii-trevozhnoy-1035901915.html
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ситуация с коронавирусом в абхазии

Более 250 человек выписано из мобильного военного госпиталя в Сухуме

10:15 15.10.2021 (обновлено: 11:26 15.10.2021)
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© Foto / пресс-служба ЮВО Медицинские специалисты Южного военного округа
Медицинские специалисты Южного военного округа - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
© Foto / пресс-служба ЮВО
В мобильных лабораториях полевого госпиталя проведено более четырех тысяч различных клинических исследований, в том числе свыше 2,5 тысячи ПЦР-тестов.
СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Из мобильного многопрофильного госпиталя, развернутого в Сухуме, выписано 258 человек после прохождения необходимого курса лечения и повторного отрицательного результата ПЦР-теста на коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).
С 18 августа медики госпиталя приняли на лечение и консультацию более одной тысячи жителей Абхазии, заболевших новой коронавирусной инфекцией.
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Медики ЮВО в круглосуточном режиме ведут прием пациентов и лечебно-диагностические мероприятия, проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий. Отмечается, что лаборатория полевого госпиталя позволяет осуществить единовременную загрузку до 24 биологических проб. Анализ делается в течение сорока минут.
Кроме того, налажена работа госпиталя с Республиканской бактериологической лабораторией, где медики оказывают содействие в определении штаммов и разновидностей новой коронавирусной инфекции.

В мобильных лабораториях полевого госпиталя проведено более четырех тысяч различных клинических исследований, в том числе свыше 2,5 тысячи ПЦР-тестов, порядка одной тысячи обзорных рентгенограмм грудной клетки.

Мобильный многопрофильный госпиталь прибыл в Абхазию во второй раз 18 августа для помощи в лечении ковид-пациентов. Это полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, рассчитанный на 100 койко-мест, с возможностью оборудовать еще 50 койко-мест. В госпитале работает более 100 военнослужащих, бригады распределены по равным частям и дежурят посменно.
В распоряжении медиков современное медицинское оборудование. Налажено обеспечение кислородом, которым полевой госпиталь снабжает российская военная база ЮВО, расположенная в Гудауте. В среднем за сутки при полной загрузке расходуется около 100 кислородных баллонов.
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В Абхазии
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