https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/bolee-250-chelovek-vypisano-iz-mobilnogo-voennogo-gospitalya-v-sukhume-1035901735.html

Более 250 человек выписано из мобильного военного госпиталя в Сухуме

Более 250 человек выписано из мобильного военного госпиталя в Сухуме

В мобильных лабораториях полевого госпиталя проведено более четырех тысяч различных клинических исследований, в том числе свыше 2,5 тысячи ПЦР-тестов. 15.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-15T10:15+0300

2021-10-15T10:15+0300

2021-10-15T11:26+0300

в абхазии

ситуация с коронавирусом в абхазии

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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Из мобильного многопрофильного госпиталя, развернутого в Сухуме, выписано 258 человек после прохождения необходимого курса лечения и повторного отрицательного результата ПЦР-теста на коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).Медики ЮВО в круглосуточном режиме ведут прием пациентов и лечебно-диагностические мероприятия, проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий. Отмечается, что лаборатория полевого госпиталя позволяет осуществить единовременную загрузку до 24 биологических проб. Анализ делается в течение сорока минут.Кроме того, налажена работа госпиталя с Республиканской бактериологической лабораторией, где медики оказывают содействие в определении штаммов и разновидностей новой коронавирусной инфекции.Мобильный многопрофильный госпиталь прибыл в Абхазию во второй раз 18 августа для помощи в лечении ковид-пациентов. Это полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, рассчитанный на 100 койко-мест, с возможностью оборудовать еще 50 койко-мест. В госпитале работает более 100 военнослужащих, бригады распределены по равным частям и дежурят посменно.В распоряжении медиков современное медицинское оборудование. Налажено обеспечение кислородом, которым полевой госпиталь снабжает российская военная база ЮВО, расположенная в Гудауте. В среднем за сутки при полной загрузке расходуется около 100 кислородных баллонов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/ankvab-nazval-situatsiyu-s-koronavirusom-v-abkhazii-trevozhnoy-1035901915.html

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ситуация с коронавирусом в абхазии