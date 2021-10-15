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Бжания обсудил с главой Минфина России вопросы финансового взаимодействия с Абхазией
Бжания обсудил с главой Минфина России вопросы финансового взаимодействия с Абхазией
Президент Абхазии Аслан Бжания находится с рабочим визитом в Москве. 15.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-15T18:45+0300
2021-10-15T18:45+0300
2021-10-15T18:59+0300
в абхазии
антон силуанов
аслан бжания
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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Аслан Бжания встретился с министром финансов России Антоном Силуановым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Во встрече участвовала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. Девятая по счету рабочая поездка Аслана Бжания в Москву должна была начаться 2 октября, однако прервалась из-за инцидента на набережной Сухума. Президент возобновил свою поездку 8 октября.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/aslan-bzhaniya-provel-peregovory-s-ministrov-oborony-rossii-sergeem-shoygu-1035881269.html
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антон силуанов, аслан бжания
Бжания обсудил с главой Минфина России вопросы финансового взаимодействия с Абхазией
18:45 15.10.2021 (обновлено: 18:59 15.10.2021)
Президент Абхазии Аслан Бжания находится с рабочим визитом в Москве.
СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Аслан Бжания встретился с министром финансов России Антоном Силуановым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
На встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития и финансового взаимодействия с Абхазией на 2022-2025 годы.
Во встрече участвовала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
Девятая по счету рабочая поездка Аслана Бжания в Москву должна была начаться 2 октября, однако прервалась из-за инцидента на набережной Сухума. Президент возобновил свою поездку 8 октября.