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Бжания обсудил с главой Минфина России вопросы финансового взаимодействия с Абхазией
Бжания обсудил с главой Минфина России вопросы финансового взаимодействия с Абхазией
Президент Абхазии Аслан Бжания находится с рабочим визитом в Москве. 15.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-15T18:45+0300
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в абхазии
антон силуанов
аслан бжания
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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Аслан Бжания встретился с министром финансов России Антоном Силуановым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Во встрече участвовала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. Девятая по счету рабочая поездка Аслана Бжания в Москву должна была начаться 2 октября, однако прервалась из-за инцидента на набережной Сухума. Президент возобновил свою поездку 8 октября.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/aslan-bzhaniya-provel-peregovory-s-ministrov-oborony-rossii-sergeem-shoygu-1035881269.html
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антон силуанов, аслан бжания

Бжания обсудил с главой Минфина России вопросы финансового взаимодействия с Абхазией

18:45 15.10.2021 (обновлено: 18:59 15.10.2021)
175
© Foto / пресс-служба Администрации Президента Республики Абхазия Президента Абхазии Аслана Бжания с Министром финансов Российской Федерации Антоном Силуановым.
Президента Абхазии Аслана Бжания с Министром финансов Российской Федерации Антоном Силуановым. - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
© Foto / пресс-служба Администрации Президента Республики Абхазия
Президент Абхазии Аслан Бжания находится с рабочим визитом в Москве.
СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Аслан Бжания встретился с министром финансов России Антоном Силуановым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
На встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития и финансового взаимодействия с Абхазией на 2022-2025 годы.
Во встрече участвовала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
Аслан Бжания провел переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу - Sputnik Абхазия, 1920, 13.10.2021
В Абхазии
Аслан Бжания провел переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу
13 октября, 19:50
1050
Девятая по счету рабочая поездка Аслана Бжания в Москву должна была начаться 2 октября, однако прервалась из-за инцидента на набережной Сухума. Президент возобновил свою поездку 8 октября.
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