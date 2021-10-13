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Аслан Бжания провел переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу
Аслан Бжания провел переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу
Глава государства находится с 8 октября с рабочим визитом в Москве. 13.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-13T19:50+0300
2021-10-13T19:50+0300
2021-10-13T21:06+0300
в абхазии
сергей шойгу
аслан бжания
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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу в Москве. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. На встрече обсуждались вопросы, касающиеся абхазо-российского сотрудничества в сфере обороны и безопасности, в том числе финансирование расходов на модернизацию Вооруженных сил республики."Отношения между вооруженными силами наших стран оформлены всеми необходимыми документами. Для нас крайне важно, чтобы вооруженные силы Республики Абхазия были вооружены и мобильны. Мы и впредь продолжим уделять достаточное внимание функционированию 7 военный базы, так как она является гарантией стабильности и залогом безопасности. Уверен, все вопросы, касающиеся военного сотрудничества наших стран будут решаться оперативно и результативно", - отметил Сергей Шойгу. Президент Абхазии Аслан Бжания поблагодарил министра обороны за встречу. Он отметил, что имя Сергея Шойгу широко известно в Абхазии, так как в самые тяжелые времена он оказывал помощь республике. Девятая по счету рабочая поездка Аслана Бжания в Москву должна была начаться 2 октября, однако прервалась из-за инцидента на набережной Сухума. Президент возобновил свою поездку 8 октября.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/bzhaniya-obsudil-v-moskve-voprosy-vozobnovleniya-vozdushnogo-soobscheniya-v-abkhazii-1035832828.html
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сергей шойгу, аслан бжания
Аслан Бжания провел переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу
19:50 13.10.2021 (обновлено: 21:06 13.10.2021)
Глава государства находится с 8 октября с рабочим визитом в Москве.
СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу в Москве. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
На встрече обсуждались вопросы, касающиеся абхазо-российского сотрудничества в сфере обороны и безопасности, в том числе финансирование расходов на модернизацию Вооруженных сил республики.
"Отношения между вооруженными силами наших стран оформлены всеми необходимыми документами. Для нас крайне важно, чтобы вооруженные силы Республики Абхазия были вооружены и мобильны. Мы и впредь продолжим уделять достаточное внимание функционированию 7 военный базы, так как она является гарантией стабильности и залогом безопасности. Уверен, все вопросы, касающиеся военного сотрудничества наших стран будут решаться оперативно и результативно", - отметил Сергей Шойгу.
Президент Абхазии Аслан Бжания поблагодарил министра обороны за встречу. Он отметил, что имя Сергея Шойгу широко известно в Абхазии, так как в самые тяжелые времена он оказывал помощь республике.
"Хотел бы от имени народа Абхазии и себя лично Вас за это еще раз поблагодарить. Хотел бы также отметить, что в период пандемии благодаря Вам в нашей республике дважды был развернут военный госпиталь. Без Вашей помощи мы бы не обошлись. Спасибо",- сказал Аслан Бжания.
Девятая по счету рабочая поездка Аслана Бжания в Москву должна была начаться 2 октября, однако прервалась из-за инцидента на набережной Сухума. Президент возобновил свою поездку 8 октября.