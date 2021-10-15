https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/gazprom-nefti-tseny-na-benzin-v-rossii-nachali-snizhatsya-1035918310.html
"Газпром нефти": цены на бензин в России начали снижаться
"Газпром нефти": цены на бензин в России начали снижаться
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что эффективная работа демпферного механизма позволяет сдерживать цены на топливо. 15.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-15T20:00+0300
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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Стоимость нефтепродуктов в России в сентябре начала снижаться, в том числе и на АЗС, заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков в рамках форума "Российская энергетическая неделя". Об этом пишет РИА Новости."Если говорить о ценах на нефтепродукты, в сентябре месяце они даже видели некоторое снижение цен на автозаправочных станциях. Был незначительный рост оптовых цен в летние месяцы, но сейчас мы видим, что оптовые цены на нефтепродукты — они тоже начали снижаться. В принципе нет проблем и абсолютно что важно есть ресурсы ... для того чтобы эти проблемы решить", - отметил он.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что цена на АЗС России была бы на десять рублей выше, если бы не демпферный механизм для бензина, который эффективно работает.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/novak-obyasnil-chto-pozvolyaet-sderzhivat-tseny-na-toplivo-na-vnutrennem-rynke-1035901115.html
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россия, газпром, бензин
"Газпром нефти": цены на бензин в России начали снижаться
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что эффективная работа демпферного механизма позволяет сдерживать цены на топливо.
СУХУМ, 15 окт - Sputnik.
Стоимость нефтепродуктов в России в сентябре начала снижаться, в том числе и на АЗС, заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков в рамках форума "Российская энергетическая неделя". Об этом пишет РИА Новости.
"Если говорить о ценах на нефтепродукты, в сентябре месяце они даже видели некоторое снижение цен на автозаправочных станциях. Был незначительный рост оптовых цен в летние месяцы, но сейчас мы видим, что оптовые цены на нефтепродукты — они тоже начали снижаться. В принципе нет проблем и абсолютно что важно есть ресурсы ... для того чтобы эти проблемы решить", - отметил он.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что цена на АЗС России была бы на десять рублей выше, если бы не демпферный механизм для бензина, который эффективно работает.