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"Газпром нефти": цены на бензин в России начали снижаться
"Газпром нефти": цены на бензин в России начали снижаться
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что эффективная работа демпферного механизма позволяет сдерживать цены на топливо. 15.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Стоимость нефтепродуктов в России в сентябре начала снижаться, в том числе и на АЗС, заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков в рамках форума "Российская энергетическая неделя". Об этом пишет РИА Новости."Если говорить о ценах на нефтепродукты, в сентябре месяце они даже видели некоторое снижение цен на автозаправочных станциях. Был незначительный рост оптовых цен в летние месяцы, но сейчас мы видим, что оптовые цены на нефтепродукты — они тоже начали снижаться. В принципе нет проблем и абсолютно что важно есть ресурсы ... для того чтобы эти проблемы решить", - отметил он.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что цена на АЗС России была бы на десять рублей выше, если бы не демпферный механизм для бензина, который эффективно работает.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/novak-obyasnil-chto-pozvolyaet-sderzhivat-tseny-na-toplivo-na-vnutrennem-rynke-1035901115.html
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россия, газпром, бензин

"Газпром нефти": цены на бензин в России начали снижаться

20:00 15.10.2021
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© Sputnik / Томас ТхайцукОчередь на заправках Абхазии
Очередь на заправках Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что эффективная работа демпферного механизма позволяет сдерживать цены на топливо.
СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Стоимость нефтепродуктов в России в сентябре начала снижаться, в том числе и на АЗС, заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков в рамках форума "Российская энергетическая неделя". Об этом пишет РИА Новости.
Заправочная колонка на автозаправочной станции АЗС в Крыму. - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Новак объяснил, что позволяет сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке
Вчера, 09:45
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"Если говорить о ценах на нефтепродукты, в сентябре месяце они даже видели некоторое снижение цен на автозаправочных станциях. Был незначительный рост оптовых цен в летние месяцы, но сейчас мы видим, что оптовые цены на нефтепродукты — они тоже начали снижаться. В принципе нет проблем и абсолютно что важно есть ресурсы ... для того чтобы эти проблемы решить", - отметил он.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что цена на АЗС России была бы на десять рублей выше, если бы не демпферный механизм для бензина, который эффективно работает.
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