https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/novak-obyasnil-chto-pozvolyaet-sderzhivat-tseny-na-toplivo-na-vnutrennem-rynke-1035901115.html

Новак объяснил, что позволяет сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке

Новак объяснил, что позволяет сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке

В сентябре цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже многократно обновляла рекорд. 15.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-15T09:45+0300

2021-10-15T09:45+0300

2021-10-15T10:23+0300

александр новак

россия

бензин

топливо

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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Цена на АЗС России была бы на десять рублей выше, если бы не демпферный механизм для бензина, который эффективно работает, пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.Так называемый демпфирующий механизм призван сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке России."Этот демпфирующий механизм позволяет сегодня уменьшать тот уровень цен, который мог бы быть, если бы этого механизма не было. То есть на сегодняшний день рублей на 10 цена была бы выше на заправках, если бы не работал демпфирующий механизм", – рассказал Новак в интервью Business FM в рамках Российской энергетической недели.При работе этого механизма, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в России. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей "сверхприбыли" от внутренних продаж топлива.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20210915/Khestanov-o-roste-tseny-na-toplivo-v-Abkhazii-nado-snizhat-trudnosti-postavschikov-1033204362.html

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александр новак, россия, бензин, топливо