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Новак объяснил, что позволяет сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке
Новак объяснил, что позволяет сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке
В сентябре цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже многократно обновляла рекорд. 15.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-15T09:45+0300
2021-10-15T10:23+0300
александр новак
россия
бензин
топливо
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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Цена на АЗС России была бы на десять рублей выше, если бы не демпферный механизм для бензина, который эффективно работает, пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.Так называемый демпфирующий механизм призван сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке России."Этот демпфирующий механизм позволяет сегодня уменьшать тот уровень цен, который мог бы быть, если бы этого механизма не было. То есть на сегодняшний день рублей на 10 цена была бы выше на заправках, если бы не работал демпфирующий механизм", – рассказал Новак в интервью Business FM в рамках Российской энергетической недели.При работе этого механизма, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в России. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей "сверхприбыли" от внутренних продаж топлива.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210921/Abkhaziya-dogovorilas-ob-uvelichenii-kvoty-na-postavku-topliva-bez-poshlin-iz-Rossii-1033255698.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210915/Ekonomist-rasskazal-o-tsenoobrazovanii-na-toplivo-v-Abkhazii-1033209884.html
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александр новак, россия, бензин, топливо

Новак объяснил, что позволяет сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке

09:45 15.10.2021 (обновлено: 10:23 15.10.2021)
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© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗаправочная колонка на автозаправочной станции АЗС в Крыму.
Заправочная колонка на автозаправочной станции АЗС в Крыму. - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
Перейти в фотобанк
В сентябре цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже многократно обновляла рекорд.
СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Цена на АЗС России была бы на десять рублей выше, если бы не демпферный механизм для бензина, который эффективно работает, пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.
Очередь на заправках Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 21.09.2021
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Так называемый демпфирующий механизм призван сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке России.
"Этот демпфирующий механизм позволяет сегодня уменьшать тот уровень цен, который мог бы быть, если бы этого механизма не было. То есть на сегодняшний день рублей на 10 цена была бы выше на заправках, если бы не работал демпфирующий механизм", – рассказал Новак в интервью Business FM в рамках Российской энергетической недели.
Мужчина на автозаправочной станции. - Sputnik Абхазия, 1920, 15.09.2021
Экономист рассказал о ценообразовании на топливо в Абхазии
15 сентября, 13:25
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При работе этого механизма, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в России. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей "сверхприбыли" от внутренних продаж топлива.
Сергей Хестанов - Sputnik Абхазия, 1920, 15.09.2021
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Хестанов о росте цены на топливо в Абхазии: надо снижать трудности поставщиков
15 сентября, 12:55
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