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Новые правила вывоза детей за рубеж вступят в России
Новые правила вывоза детей за рубеж вступят в России
Одновременно утрачивает силу ранее действовавший приказ МВД России, устанавливавший правила вывоза детей за рубеж. 15.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-15T18:15+0300
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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Новые правила вывоза детей за рубеж вступят в силу в России с 17 октября, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД РФ.Приказ включает в себя ряд новаций: в частности, оба законных представителя несовершеннолетнего смогут заявить о несогласии на выезд ребенка из России, которое будет учтено территориальным органом МВД РФ.Заявитель вправе установить как общий запрет на выезд, так и запрет на выезд в конкретное государство или несколько государств.Если заявитель является иностранцем – ребенок не сможет выехать за рубеж ни с одним, ни с другим родителем. Новые правила также разрешают отзывать подобные заявления: на территории РФ это можно сделать в отделах полиции, за границей – в посольствах и консульствах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211009/Izmeneny-pravila-registratsiya-vozvraschayuschikhsya-iz-za-granitsy-v-Rossiyu-1033383644.html
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Новые правила вывоза детей за рубеж вступят в России

18:15 15.10.2021
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© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры в Международном аэропорту Стамбул
Пассажиры в Международном аэропорту Стамбул - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
© Sputnik / Максим Блинов
/
Перейти в фотобанк
Одновременно утрачивает силу ранее действовавший приказ МВД России, устанавливавший правила вывоза детей за рубеж.
СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Новые правила вывоза детей за рубеж вступят в силу в России с 17 октября, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД РФ.
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9 октября, 15:30
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Приказ включает в себя ряд новаций: в частности, оба законных представителя несовершеннолетнего смогут заявить о несогласии на выезд ребенка из России, которое будет учтено территориальным органом МВД РФ.
Заявитель вправе установить как общий запрет на выезд, так и запрет на выезд в конкретное государство или несколько государств.
Кроме того, по новым правилам законный представитель, заявивший о запрете выезда ребенка из России, сможет сам вывозить ребенка за рубеж, но только в случае, если сам представитель является гражданином России.
Если заявитель является иностранцем – ребенок не сможет выехать за рубеж ни с одним, ни с другим родителем.
Новые правила также разрешают отзывать подобные заявления: на территории РФ это можно сделать в отделах полиции, за границей – в посольствах и консульствах.
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