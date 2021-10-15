https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/novye-pravila-vyvoza-detey-za-rubezh-vstupyat-v-rossii-1035913417.html
Новые правила вывоза детей за рубеж вступят в России
Новые правила вывоза детей за рубеж вступят в России
Одновременно утрачивает силу ранее действовавший приказ МВД России, устанавливавший правила вывоза детей за рубеж. 15.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-15T18:15+0300
2021-10-15T18:15+0300
2021-10-15T18:15+0300
россия
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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Новые правила вывоза детей за рубеж вступят в силу в России с 17 октября, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД РФ.Приказ включает в себя ряд новаций: в частности, оба законных представителя несовершеннолетнего смогут заявить о несогласии на выезд ребенка из России, которое будет учтено территориальным органом МВД РФ.Заявитель вправе установить как общий запрет на выезд, так и запрет на выезд в конкретное государство или несколько государств.Если заявитель является иностранцем – ребенок не сможет выехать за рубеж ни с одним, ни с другим родителем. Новые правила также разрешают отзывать подобные заявления: на территории РФ это можно сделать в отделах полиции, за границей – в посольствах и консульствах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211009/Izmeneny-pravila-registratsiya-vozvraschayuschikhsya-iz-za-granitsy-v-Rossiyu-1033383644.html
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россия
Новые правила вывоза детей за рубеж вступят в России
Одновременно утрачивает силу ранее действовавший приказ МВД России, устанавливавший правила вывоза детей за рубеж.
СУХУМ, 15 окт - Sputnik.
Новые правила вывоза детей за рубеж вступят в силу в России с 17 октября, сообщили РИА Новости
в пресс-центре МВД РФ.
Приказ включает в себя ряд новаций: в частности, оба законных представителя несовершеннолетнего смогут заявить о несогласии на выезд ребенка из России, которое будет учтено территориальным органом МВД РФ.
Заявитель вправе установить как общий запрет на выезд, так и запрет на выезд в конкретное государство или несколько государств.
Кроме того, по новым правилам законный представитель, заявивший о запрете выезда ребенка из России, сможет сам вывозить ребенка за рубеж, но только в случае, если сам представитель является гражданином России.
Если заявитель является иностранцем – ребенок не сможет выехать за рубеж ни с одним, ни с другим родителем.
Новые правила также разрешают отзывать подобные заявления: на территории РФ это можно сделать в отделах полиции, за границей – в посольствах и консульствах.