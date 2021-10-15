https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-16-i-17-oktyabrya-1035912154.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 16 и 17 октября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 16 и 17 октября

В выходные дни, 16 и 17 октября, территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона и прохождения... 15.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-15T16:50+0300

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погода в абхазии

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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. В выходные дни, 16 и 17 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье временами дождь, переходящий в ливень с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии