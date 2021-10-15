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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 16 и 17 октября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 16 и 17 октября
В выходные дни, 16 и 17 октября, территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона и прохождения... 15.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-15T16:50+0300
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погода в абхазии
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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. В выходные дни, 16 и 17 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье временами дождь, переходящий в ливень с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
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погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 16 и 17 октября

16:50 15.10.2021 (обновлено: 19:45 15.10.2021)
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© Sputnik / Томас ТхайцукГроза в море
Гроза в море - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
В выходные дни, 16 и 17 октября, территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона и прохождения холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 15 окт - Sputnik. В выходные дни, 16 и 17 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье временами дождь, переходящий в ливень с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +19°С до +24°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
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