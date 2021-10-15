https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/putin-podderzhka-sootechestvennikov-yavlyaetsya-vazhneyshim-prioritetom-dlya-rossii-1035910635.html

Путин: поддержка соотечественников является важнейшим приоритетом для России

Путин: поддержка соотечественников является важнейшим приоритетом для России

Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом, стартовал 15 октября и продлится два дня. 15.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-15T15:25+0300

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россия

владимир путин

снг

соотечественники

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СУХУМ,15 окт – Sputnik. Поддержка соотечественников и содействие им является одним из важнейших российских приоритетов, заявил президент России Владимир Путин в послании к участникам VII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом."Поддержка соотечественников, содействие в осуществлении значимых проектов в сферах образования, просвещения, культуры, социального обеспечения неизменно относится к числу важнейших общенациональных приоритетов", – зачитал обращение президента министр иностранных дел России Сергей Лавров.Путин в послании также заявил о намерении наращивать работу на этом направлении.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/lavrov-obyasnil-pochemu-zapad-pytaetsya-okazyvat-davlenie-na-rossiyu-1035907172.html

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россия, владимир путин, снг, соотечественники