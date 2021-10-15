https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/tovarooborot-abkhazii-s-nachala-goda-sostavil-pochti-26-milliardov-rubley-1035910165.html

Товарооборот Абхазии с начала года составил почти 26 миллиардов рублей

Товарооборот Абхазии с начала года составил почти 26 миллиардов рублей

Показатели по импорту за девять месяцев 2021 года выросли на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом товарооборот по экспорту... 15.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-15T14:59+0300

2021-10-15T14:59+0300

2021-10-15T16:23+0300

в абхазии

таможенный контроль

таможня

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СУХУМ, 15 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Общий товарооборот Абхазии с начала года составил 25 миллиардов 988 миллионов рублей, в сравнении с прошлым годом увеличение составляет семь миллиардов 961 миллион рублей. Об этом на пресс-конференции на Абхазском телевидении рассказал председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция."Показатели по импорту за девять месяцев выросли на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сумма составила 21 миллиард 866 миллионов рублей. Это плюс восемь миллиардов 165 миллионов рублей по сравнению с 2020 годом. Товарооборот по экспорту сократился на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, это составило четыре миллиарда 122 миллиона рублей. Основной рост товарооборота по импорту приходится на подакцизные товары, горюче-смазочные материалы, медикаменты", – отметил Хеция.С начала года поступления платежей в Государственный таможенный комитет Абхазии было на один миллиард 954 миллиона рублей, сказал председатель ГТК.При этом план был на уровне одного миллиарда 407 миллионов рублей, по сравнению с 2020 годом поступлений в этом году больше на 664 миллиона рублей, перевыполнение плана – 139%.Учитывая положительную динамку работы таможенных органов Абхазии, план на 2022 год увеличили на 400 миллионов рублей. Годовой план на 2021 год составлял один миллиард 976 миллионов рублей, на 2022 год – два миллиарда 367 миллионов рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/tamozhennye-platezhi-v-abkhazii-za-devyat-mesyatsev-2021-goda-prevysili-plan-na-39-1035826292.html

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таможенный контроль, таможня