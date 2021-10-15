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https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/tovarooborot-abkhazii-s-nachala-goda-sostavil-pochti-26-milliardov-rubley-1035910165.html
Товарооборот Абхазии с начала года составил почти 26 миллиардов рублей
Товарооборот Абхазии с начала года составил почти 26 миллиардов рублей
Показатели по импорту за девять месяцев 2021 года выросли на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом товарооборот по экспорту... 15.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-15T14:59+0300
2021-10-15T16:23+0300
в абхазии
таможенный контроль
таможня
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СУХУМ, 15 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Общий товарооборот Абхазии с начала года составил 25 миллиардов 988 миллионов рублей, в сравнении с прошлым годом увеличение составляет семь миллиардов 961 миллион рублей. Об этом на пресс-конференции на Абхазском телевидении рассказал председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция."Показатели по импорту за девять месяцев выросли на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сумма составила 21 миллиард 866 миллионов рублей. Это плюс восемь миллиардов 165 миллионов рублей по сравнению с 2020 годом. Товарооборот по экспорту сократился на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, это составило четыре миллиарда 122 миллиона рублей. Основной рост товарооборота по импорту приходится на подакцизные товары, горюче-смазочные материалы, медикаменты", – отметил Хеция.С начала года поступления платежей в Государственный таможенный комитет Абхазии было на один миллиард 954 миллиона рублей, сказал председатель ГТК.При этом план был на уровне одного миллиарда 407 миллионов рублей, по сравнению с 2020 годом поступлений в этом году больше на 664 миллиона рублей, перевыполнение плана – 139%.Учитывая положительную динамку работы таможенных органов Абхазии, план на 2022 год увеличили на 400 миллионов рублей. Годовой план на 2021 год составлял один миллиард 976 миллионов рублей, на 2022 год – два миллиарда 367 миллионов рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/tamozhennye-platezhi-v-abkhazii-za-devyat-mesyatsev-2021-goda-prevysili-plan-na-39-1035826292.html
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таможенный контроль, таможня

Товарооборот Абхазии с начала года составил почти 26 миллиардов рублей

14:59 15.10.2021 (обновлено: 16:23 15.10.2021)
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© Sputnik / Акоп Кущян Граница Абхазии и России с воздуха
Граница Абхазии и России с воздуха - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
© Sputnik / Акоп Кущян
Показатели по импорту за девять месяцев 2021 года выросли на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом товарооборот по экспорту сократился на 10,3%.
СУХУМ, 15 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Общий товарооборот Абхазии с начала года составил 25 миллиардов 988 миллионов рублей, в сравнении с прошлым годом увеличение составляет семь миллиардов 961 миллион рублей. Об этом на пресс-конференции на Абхазском телевидении рассказал председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция.
Денежные купюры и монеты. - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Таможенные платежи в Абхазии за девять месяцев 2021 года превысили план на 39%
12 октября, 15:55
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"Показатели по импорту за девять месяцев выросли на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сумма составила 21 миллиард 866 миллионов рублей. Это плюс восемь миллиардов 165 миллионов рублей по сравнению с 2020 годом. Товарооборот по экспорту сократился на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, это составило четыре миллиарда 122 миллиона рублей. Основной рост товарооборота по импорту приходится на подакцизные товары, горюче-смазочные материалы, медикаменты", – отметил Хеция.
С начала года поступления платежей в Государственный таможенный комитет Абхазии было на один миллиард 954 миллиона рублей, сказал председатель ГТК.
При этом план был на уровне одного миллиарда 407 миллионов рублей, по сравнению с 2020 годом поступлений в этом году больше на 664 миллиона рублей, перевыполнение плана – 139%.

"Основные усилия Государственного таможенного комитета были направлены на улучшение и создание нормальной рабочей обстановки для участников внешнеэкономической деятельности и принятие платежей в таможенную казну. Несмотря на распространение коронавирусной инфекции и ограничения, была проведена соответствующая работа в администрировании нашей деятельности", – подчеркнул он.

Учитывая положительную динамку работы таможенных органов Абхазии, план на 2022 год увеличили на 400 миллионов рублей. Годовой план на 2021 год составлял один миллиард 976 миллионов рублей, на 2022 год – два миллиарда 367 миллионов рублей.
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В Абхазии
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