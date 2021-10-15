https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/virusolog-nazvala-khudshee-posledstvie-pandemii-koronavirusa-1035900897.html

Вирусолог назвала худшее последствие пандемии коронавируса

Вирусолог назвала худшее последствие пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 11 марта 2020 года. 15.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-15T09:15+0300

2021-10-15T09:15+0300

2021-10-15T09:15+0300

в мире

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Селекция людей может стать самым худшим последствием пандемии COVID-19, заявила доктор биологических наук, вирусолог Анча Баранова в беседе с lenta.ru.Она отметила, что наиболее чувствительные генотипы просто меньше размножатся.Например, по словам Барановой, непривитая женщина, дважды в год болеющая COVID-19, родит меньше детей, чем женщина с естественной устойчивостью к коронавирусу, которая дополнительно вакцинировалась. Таким образом, в среднем популяция людей станет более устойчивой к COVID-19.Ученый привела пример из прошлого. Так, существует гипотеза, что из-за какого-то древнего коронавируса, который выкосил многих предков европейцев, в настоящее время у большинства часто отсутствуют гены, продуцирующие один из интерферонов семейства лямбда. А вот у большинства африканцев они есть. То есть при пандемии этого вируса в прошлом те, у кого были такие гиперактивные интерфероны, уходили в цитокиновый шторм и погибали.Она добавила, что даже без вакцин и медикаментов генетическая структура человечества изменится за два-три поколения, после чего коронавирус уже не сможет так сильно воздействовать на жизнь людей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/vaktsinolog-schitaet-chto-koronavirus-ostanetsya-s-nami-navsegda-1035879358.html

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в мире, мировая пандемия коронавируса covid-19