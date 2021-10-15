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https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/virusolog-nazvala-khudshee-posledstvie-pandemii-koronavirusa-1035900897.html
Вирусолог назвала худшее последствие пандемии коронавируса
Вирусолог назвала худшее последствие пандемии коронавируса
Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 11 марта 2020 года. 15.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-15T09:15+0300
2021-10-15T09:15+0300
в мире
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Селекция людей может стать самым худшим последствием пандемии COVID-19, заявила доктор биологических наук, вирусолог Анча Баранова в беседе с lenta.ru.Она отметила, что наиболее чувствительные генотипы просто меньше размножатся.Например, по словам Барановой, непривитая женщина, дважды в год болеющая COVID-19, родит меньше детей, чем женщина с естественной устойчивостью к коронавирусу, которая дополнительно вакцинировалась. Таким образом, в среднем популяция людей станет более устойчивой к COVID-19.Ученый привела пример из прошлого. Так, существует гипотеза, что из-за какого-то древнего коронавируса, который выкосил многих предков европейцев, в настоящее время у большинства часто отсутствуют гены, продуцирующие один из интерферонов семейства лямбда. А вот у большинства африканцев они есть. То есть при пандемии этого вируса в прошлом те, у кого были такие гиперактивные интерфероны, уходили в цитокиновый шторм и погибали.Она добавила, что даже без вакцин и медикаментов генетическая структура человечества изменится за два-три поколения, после чего коронавирус уже не сможет так сильно воздействовать на жизнь людей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/vaktsinolog-schitaet-chto-koronavirus-ostanetsya-s-nami-navsegda-1035879358.html
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в мире, мировая пандемия коронавируса covid-19

Вирусолог назвала худшее последствие пандемии коронавируса

09:15 15.10.2021
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© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВ ГУМе открыли пункт вакцинации от COVID-19
В ГУМе открыли пункт вакцинации от COVID-19 - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
/
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Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 11 марта 2020 года.
СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Селекция людей может стать самым худшим последствием пандемии COVID-19, заявила доктор биологических наук, вирусолог Анча Баранова в беседе с lenta.ru.
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Она отметила, что наиболее чувствительные генотипы просто меньше размножатся.
Например, по словам Барановой, непривитая женщина, дважды в год болеющая COVID-19, родит меньше детей, чем женщина с естественной устойчивостью к коронавирусу, которая дополнительно вакцинировалась.
Таким образом, в среднем популяция людей станет более устойчивой к COVID-19.
Ученый привела пример из прошлого. Так, существует гипотеза, что из-за какого-то древнего коронавируса, который выкосил многих предков европейцев, в настоящее время у большинства часто отсутствуют гены, продуцирующие один из интерферонов семейства лямбда. А вот у большинства африканцев они есть. То есть при пандемии этого вируса в прошлом те, у кого были такие гиперактивные интерфероны, уходили в цитокиновый шторм и погибали.
"А те, у кого этих генов не было, страдали меньше и смогли выздороветь. За несколько поколений частоты генов изменились, безинтерфероновые стали чаще встречаться в популяции", — рассказала Баранова.
Она добавила, что даже без вакцин и медикаментов генетическая структура человечества изменится за два-три поколения, после чего коронавирус уже не сможет так сильно воздействовать на жизнь людей.
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В Абхазии
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