https://sputnik-abkhazia.ru/20211016/borba-s-narkotrafikom-i-krazhi-mvd-abkhazii-opublikovalo-operativnuyu-svodku-1035925491.html

Борьба с наркотрафиком и кражи: МВД Абхазии опубликовало оперативную сводку

Борьба с наркотрафиком и кражи: МВД Абхазии опубликовало оперативную сводку

Министерство внутренних дел Абхазии опубликовало оперативную сводку с информацией о задержанных правонарушителях. 16.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-16T09:35+0300

2021-10-16T09:35+0300

2021-10-16T09:35+0300

в абхазии

мвд абхазии

наркотики

кража

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СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Сухума Дениса Маргания по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки, изготовления, переработки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте МВД Абхазии. При осмотре жилища Маргания сотрудники милиции обнаружили стеклянную банку с марихуаной, общим весом порядка 68 грамм.Двух жительниц Сухума задержали за совершение кражи кошелька на сухумском рынке с денежной суммой в размере 120 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Таисия Смаилова 1992 года рождения обвиняется в краже в крупном размере, она заключена под домашний арест.Как установило следствие, о факте кражи было известно ранее задержанной Манане Саиновой 2002 года рождения. Она преступление скрыла и получила часть похищенных средств за свое молчание. Саинову обвиняют в укрывательстве преступления. С нее взята подписка о невыезде. Уголовное дело возбуждено в отношении гражданки России Ларисы Копьевой. В ходе личного досмотра у нее изъяли 128 свертков с метадоном. Как установило следствие, Копьева, , находясь в поселке Бзыпта Гагрского района через мессенджер Telegram вступила в преступный сговор с неустановленным лицом под псевдонимом "Шейх-Л", чтобы через тайные закладки сбывать наркотики. Получив координаты геолокации она незаконно приобрела в Сухуме метадон для дальнейшего сбыта. Часть она успела разложить, сделав тайные закладки. Сотрудники милиции нашли еще пять готовых свертков. Общая масса изъятого у Копьевой метадона составила порядка 80 грамм.У жителя Сухума Инала Габлия изъяли незаконно хранимое и носимое огнестрельное оружие.Мужчину задержали на улице Эшба у въезда в республиканскую больницу сотрудники уголовного розыска 1-го отдела милиции УВД по Сухуму.Эксперты установили, что изъятый пистолет переделан кустарным способом из охолощенного в боевой, технически исправен и пригоден для производства выстрелов, патроны являются боевыми.В отношении Инала Габлия возбуждено уголовное дело.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/Rossiyanku-zaderzhali-v-Sukhume-za-sbyt-narkotikov-cherez-Telegram-1033395534.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/Perekryt-krupnyy-kanal-postavki-narkotikov-iz-Rossii-v-Abkhaziyu-1033395778.html

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мвд абхазии, наркотики, кража