https://sputnik-abkhazia.ru/20211016/diagnoz-koronavirus-podtverzhden-u-165-chelovek-v-abkhazii--1035937232.html

Диагноз коронавирус подтвержден у 165 человек в Абхазии

Диагноз коронавирус подтвержден у 165 человек в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 29821 человек. Зарегистрирован 431 летальный случай. Выздоровели 24608... 16.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-16T23:21+0300

2021-10-16T23:21+0300

2021-10-16T23:40+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

медицина

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СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 165 человек из 476 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 90 пациентов, в тяжелом состоянии 33 человека, состояние здоровья 43 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 13, в Гагрской ЦРБ – 33, 5 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 93 пациента, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/ankvab-nazval-situatsiyu-s-koronavirusom-v-abkhazii-trevozhnoy-1035901915.html

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медицина