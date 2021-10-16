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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
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Диагноз коронавирус подтвержден у 165 человек в Абхазии
Диагноз коронавирус подтвержден у 165 человек в Абхазии
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 29821 человек. Зарегистрирован 431 летальный случай. Выздоровели 24608... 16.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-16T23:21+0300
2021-10-16T23:40+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
медицина
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СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 165 человек из 476 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 90 пациентов, в тяжелом состоянии 33 человека, состояние здоровья 43 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 13, в Гагрской ЦРБ – 33, 5 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 93 пациента, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/ankvab-nazval-situatsiyu-s-koronavirusom-v-abkhazii-trevozhnoy-1035901915.html
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медицина

Диагноз коронавирус подтвержден у 165 человек в Абхазии

23:21 16.10.2021 (обновлено: 23:40 16.10.2021)
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© Foto / Пресс-служба Госкорпорации Ростех / Перейти в фотобанкПроизводство препарата "Ковид-глобулин" на основе плазмы крови переболевших COVID-19
Производство препарата Ковид-глобулин на основе плазмы крови переболевших COVID-19 - Sputnik Абхазия, 1920, 16.10.2021
© Foto / Пресс-служба Госкорпорации Ростех
/
Перейти в фотобанк
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 29821 человек. Зарегистрирован 431 летальный случай. Выздоровели 24608 человек.
СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 165 человек из 476 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
Заседание Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
В Абхазии
Анкваб назвал ситуацию с коронавирусом в Абхазии тревожной
15 октября, 10:32
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В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 90 пациентов, в тяжелом состоянии 33 человека, состояние здоровья 43 пациентов – средней степени тяжести.
© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии
COVID - 19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 16.10.2021
COVID - 19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 13, в Гагрской ЦРБ – 33, 5 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 93 пациента, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
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В Абхазии
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