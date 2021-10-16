https://sputnik-abkhazia.ru/20211016/kollektivnyy-immunitet-k-covid-19-v-rossii-dostig-45-protsentov-1035931756.html

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 45 процентов

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 45 процентов

Показатель коллективного иммунитета к коронавирусу должен достичь 80 процентов среди взрослого населения. 16.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-16T15:17+0300

2021-10-16T15:17+0300

2021-10-16T15:24+0300

россия

вакцинация

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 45 процентов, об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19."По данным на 15 октября, вакцинация первым компонентом проведена 51 миллион раз, вакцинация полного цикла — 47,5 миллиона раз. Уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 45 процентов", — говорится в сообщении.При этом в Москве он составляет 61 процент, в Подмосковье — 64 процента, в Санкт-Петербурге — 58 процентов.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/virusolog-nazvala-khudshee-posledstvie-pandemii-koronavirusa-1035900897.html

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россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19