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Коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 45 процентов
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 45 процентов
Показатель коллективного иммунитета к коронавирусу должен достичь 80 процентов среди взрослого населения. 16.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-16T15:17+0300
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мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 45 процентов, об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19."По данным на 15 октября, вакцинация первым компонентом проведена 51 миллион раз, вакцинация полного цикла — 47,5 миллиона раз. Уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 45 процентов", — говорится в сообщении.При этом в Москве он составляет 61 процент, в Подмосковье — 64 процента, в Санкт-Петербурге — 58 процентов.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/virusolog-nazvala-khudshee-posledstvie-pandemii-koronavirusa-1035900897.html
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россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 45 процентов

15:17 16.10.2021 (обновлено: 15:24 16.10.2021)
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© Sputnik / Густаво Вальенте
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Перейти в фотобанк
Показатель коллективного иммунитета к коронавирусу должен достичь 80 процентов среди взрослого населения.
СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 45 процентов, об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
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"По данным на 15 октября, вакцинация первым компонентом проведена 51 миллион раз, вакцинация полного цикла — 47,5 миллиона раз. Уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 45 процентов", — говорится в сообщении.
При этом в Москве он составляет 61 процент, в Подмосковье — 64 процента, в Санкт-Петербурге — 58 процентов.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
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