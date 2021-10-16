https://sputnik-abkhazia.ru/20211016/podacha-vody-v-sukhume-vozobnovitsya-k-obedu-1035926175.html
Подача воды в Сухуме возобновится к обеду
Подача воды в Сухуме возобновится к обеду
15 октября с 00:00 часов в Сухуме была прекращена подача воды в связи с прорывом водопроводной трубы по улице 4 марта. 16.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-16T10:59+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 16 окт- Sputnik, Асмат Цвижба. Планируется, что подача воды в Сухуме возобновится к обеду, сообщил Sputnik начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Сухума Руслан Авидзба.По его словам, ремонтные работы на улице 4 марта не прекращались с ночи 15 октября, так как в водопроводную трубу поступал большой объем воды и понадобилось больше времени, чтобы запаять дыры.Авидзба, отметил, что подача воды, скорее всего, возобновится к обеду. Пока что весь Сухум остается без водоснабжения.14 октября было сообщено, что водоснабжение прекратится на улице Эшба, Старом поселке, а также в районах Колоса, вокзала, на улице Адыгейская, центральной и нагорной части города, кроме того, без воды останутся ВИЭМ, рынок, Маяк, Турбаза.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/bolshaya-chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-pyatnitsu-15-oktyabrya-1035899170.html
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вода, сухум
Подача воды в Сухуме возобновится к обеду
15 октября с 00:00 часов в Сухуме была прекращена подача воды в связи с прорывом водопроводной трубы по улице 4 марта.
СУХУМ, 16 окт- Sputnik, Асмат Цвижба. Планируется, что подача воды в Сухуме возобновится к обеду, сообщил Sputnik начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Сухума Руслан Авидзба.
По его словам, ремонтные работы на улице 4 марта не прекращались с ночи 15 октября, так как в водопроводную трубу поступал большой объем воды и понадобилось больше времени, чтобы запаять дыры.
Авидзба, отметил, что подача воды, скорее всего, возобновится к обеду. Пока что весь Сухум остается без водоснабжения.
14 октября было сообщено, что водоснабжение прекратится на улице Эшба, Старом поселке, а также в районах Колоса, вокзала, на улице Адыгейская, центральной и нагорной части города, кроме того, без воды останутся ВИЭМ, рынок, Маяк, Турбаза.