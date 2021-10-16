https://sputnik-abkhazia.ru/20211016/pravitelstvo-rossii-odobrilo-vyplaty-zhitelyam-blokadnogo-leningrada-1035935652.html

Правительство России одобрило выплаты жителям блокадного Ленинграда

Правительство России одобрило выплаты жителям блокадного Ленинграда

Указ о единовременной выплате жителям блокадного Ленинграда ранее был подписан президентом России Владимиром Путиным. 16.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-16T18:46+0300

2021-10-16T18:46+0300

2021-10-16T18:46+0300

россия

блокада ленинграда

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СУХУМ, 16 окт - Sputnik. В связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни российский кабмин одобрил выплаты гражданам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.Как отметили в правительстве, это решение связано с особой исторической значимостью обороны города во ходе Великой Отечественной войны.Деньги будут выделены из резервного фонда кабмина России.Указ о единовременной выплате жителям блокадного Ленинграда ранее был подписан президентом России Владимиром Путиным."В связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни постановляю произвести в 2021 году единовременную выплату в размере 50 000 рублей гражданам Российской Федерации, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", постоянно проживающим на территории РФ, в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике, на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья", - говорится в указе.

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россия, блокада ленинграда