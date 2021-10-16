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Правительство России одобрило выплаты жителям блокадного Ленинграда
Правительство России одобрило выплаты жителям блокадного Ленинграда
Указ о единовременной выплате жителям блокадного Ленинграда ранее был подписан президентом России Владимиром Путиным. 16.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-16T18:46+0300
2021-10-16T18:46+0300
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СУХУМ, 16 окт - Sputnik. В связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни российский кабмин одобрил выплаты гражданам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.Как отметили в правительстве, это решение связано с особой исторической значимостью обороны города во ходе Великой Отечественной войны.Деньги будут выделены из резервного фонда кабмина России.Указ о единовременной выплате жителям блокадного Ленинграда ранее был подписан президентом России Владимиром Путиным."В связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни постановляю произвести в 2021 году единовременную выплату в размере 50 000 рублей гражданам Российской Федерации, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", постоянно проживающим на территории РФ, в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике, на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья", - говорится в указе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211009/Okolo-45-tysyach-blokadnikov-Leningrada-mogut-pretendovat-na-vyplaty-ot-Germanii-1033380620.html
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россия, блокада ленинграда

Правительство России одобрило выплаты жителям блокадного Ленинграда

18:46 16.10.2021
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© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДом правительства Российской Федерации в Москве.
Дом правительства Российской Федерации в Москве. - Sputnik Абхазия, 1920, 16.10.2021
© Sputnik / Максим Блинов
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Указ о единовременной выплате жителям блокадного Ленинграда ранее был подписан президентом России Владимиром Путиным.
СУХУМ, 16 окт - Sputnik. В связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни российский кабмин одобрил выплаты гражданам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
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Как отметили в правительстве, это решение связано с особой исторической значимостью обороны города во ходе Великой Отечественной войны.
Деньги будут выделены из резервного фонда кабмина России.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — резюмировали в правительстве.
Указ о единовременной выплате жителям блокадного Ленинграда ранее был подписан президентом России Владимиром Путиным.
"В связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни постановляю произвести в 2021 году единовременную выплату в размере 50 000 рублей гражданам Российской Федерации, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", постоянно проживающим на территории РФ, в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике, на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья", - говорится в указе.
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