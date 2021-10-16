https://sputnik-abkhazia.ru/20211016/trapsh-o-pogode-v-abkhazii-na-ostatok-oktyabrya-pokholodanie-livni-poryvistyy-veter--1035911049.html

Трапш о погоде в Абхазии на остаток октября: похолодание, ливни, порывистый ветер

Трапш о погоде в Абхазии на остаток октября: похолодание, ливни, порывистый ветер

Какие сюрпризы приготовила погода жителям и гостям Абхазии до конца октября, в эфире радио Sputnik рассказала синоптик Диана Трапш. 16.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-16T10:46+0300

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Трапш о погоде в Абхазии на остаток октября: похолодание, ливень, порывистый ветер Трапш о погоде в Абхазии на остаток октября: похолодание, ливень, порывистый ветер

С 16 по 20 октября на те процессы, которые будут проходить на черноморском побережье Абхазии, будет оказывать влияние активный заток холода с запада, что обусловит значительное ухудшение погоды, поделилась с радио Sputnik cпециалист отдела гидрометеорологии Абхазии Диана Трапш.Однако, как прогнозирует метеоролог, октябрь еще может порадовать Абхазию своими теплыми днями.Подробности слушайте в аудиофайле.

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погода в абхазии, подкасты риа, аудио