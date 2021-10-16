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Трапш о погоде в Абхазии на остаток октября: похолодание, ливни, порывистый ветер
Трапш о погоде в Абхазии на остаток октября: похолодание, ливни, порывистый ветер
Какие сюрпризы приготовила погода жителям и гостям Абхазии до конца октября, в эфире радио Sputnik рассказала синоптик Диана Трапш. 16.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-16T10:46+0300
2021-10-16T10:46+0300
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Трапш о погоде в Абхазии на остаток октября: похолодание, ливень, порывистый ветер
Трапш о погоде в Абхазии на остаток октября: похолодание, ливень, порывистый ветер
С 16 по 20 октября на те процессы, которые будут проходить на черноморском побережье Абхазии, будет оказывать влияние активный заток холода с запада, что обусловит значительное ухудшение погоды, поделилась с радио Sputnik cпециалист отдела гидрометеорологии Абхазии Диана Трапш.Однако, как прогнозирует метеоролог, октябрь еще может порадовать Абхазию своими теплыми днями.Подробности слушайте в аудиофайле.
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погода в абхазии, подкасты риа, аудио
Трапш о погоде в Абхазии на остаток октября: похолодание, ливни, порывистый ветер
10:46 16.10.2021 (обновлено: 10:48 16.10.2021)
Какие сюрпризы приготовила погода жителям и гостям Абхазии до конца октября, в эфире радио Sputnik рассказала синоптик Диана Трапш.
С 16 по 20 октября на те процессы, которые будут проходить на черноморском побережье Абхазии, будет оказывать влияние активный заток холода с запада, что обусловит значительное ухудшение погоды, поделилась с радио Sputnik cпециалист отдела гидрометеорологии Абхазии Диана Трапш.
"С 18 на 19 октября будет происходить смена на более холодную воздушную массу, понизится температура воздуха. Ночные температуры будут достигать 5-10 градусов. Максимальные дневные температуры будут в пределах 10-15 градусов. В горах, естественно, выпадет снег. Местами пройдут кратковременные дожди ливневого характера. Могут пройти также осадки в виде града. 19 октября ждем усиление ветра до 10-15 метров в секунду, местами от 17 до 20 метров в секунду", – рассказала Трапш.
Однако, как прогнозирует метеоролог, октябрь еще может порадовать Абхазию своими теплыми днями.
Подробности слушайте в аудиофайле.