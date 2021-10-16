https://sputnik-abkhazia.ru/20211016/vaktsina-dlya-detey-mozhet-poyavitsya-v-rossii-1035925821.html
Вакцина для детей может появиться в России
Вакцина для детей может появиться в России
В июле в Москве началось клиническое испытание вакцины для подростков 12-17 лет. 16.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-16T10:15+0300
2021-10-16T10:15+0300
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СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Вакцина против коронавируса для детей, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, может получить название "Спутник М", рассказал РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.Клинические испытания вакцины для подростков в возрасте 12-17 лет начались в Москве в июле. Детей прививают тем же препаратом "Спутник V", но в меньшей дозировке. В конце сентября центр имени Гамалеи подал в Минздрав пакет документов на регистрацию этого варианта вакцины.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/bolibok-rasskazal-kak-izmenilas-effektivnost-vaktsin-s-prikhodom-delta-shtamma-covid-1035879900.html
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россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
Вакцина для детей может появиться в России
В июле в Москве началось клиническое испытание вакцины для подростков 12-17 лет.
СУХУМ, 16 окт - Sputnik.
Вакцина против коронавируса для детей, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, может получить название "Спутник М", рассказал РИА Новости
директор центра Александр Гинцбург.
"Наверняка останется "Спутником", по аналогии, допустим, с вакциной для детей БЦЖ, там буковку М добавляют. Я так понимаю, "маленькие". Может быть, будет литера М в этой вакцине", — сказал он.
Клинические испытания вакцины для подростков в возрасте 12-17 лет начались в Москве в июле. Детей прививают тем же препаратом "Спутник V", но в меньшей дозировке. В конце сентября центр имени Гамалеи подал в Минздрав пакет документов на регистрацию этого варианта вакцины.