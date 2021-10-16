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Вакцина для детей может появиться в России
Вакцина для детей может появиться в России
В июле в Москве началось клиническое испытание вакцины для подростков 12-17 лет. 16.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Вакцина против коронавируса для детей, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, может получить название "Спутник М", рассказал РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.Клинические испытания вакцины для подростков в возрасте 12-17 лет начались в Москве в июле. Детей прививают тем же препаратом "Спутник V", но в меньшей дозировке. В конце сентября центр имени Гамалеи подал в Минздрав пакет документов на регистрацию этого варианта вакцины.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/bolibok-rasskazal-kak-izmenilas-effektivnost-vaktsin-s-prikhodom-delta-shtamma-covid-1035879900.html
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россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Вакцина для детей может появиться в России

10:15 16.10.2021
142
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 16.10.2021
© Sputnik / Павел Бедняков
/
Перейти в фотобанк
В июле в Москве началось клиническое испытание вакцины для подростков 12-17 лет.
СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Вакцина против коронавируса для детей, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, может получить название "Спутник М", рассказал РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
"Наверняка останется "Спутником", по аналогии, допустим, с вакциной для детей БЦЖ, там буковку М добавляют. Я так понимаю, "маленькие". Может быть, будет литера М в этой вакцине", — сказал он.
Клинические испытания вакцины для подростков в возрасте 12-17 лет начались в Москве в июле. Детей прививают тем же препаратом "Спутник V", но в меньшей дозировке. В конце сентября центр имени Гамалеи подал в Минздрав пакет документов на регистрацию этого варианта вакцины.
Болибок рассказал, как изменилась эффективность вакцин с приходом дельта-штамма COVID - Sputnik Абхазия, 1920, 13.10.2021
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Болибок рассказал, как изменилась эффективность вакцин с приходом дельта-штамма COVID
13 октября, 19:15
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