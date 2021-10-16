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"Водоканал" назвал причину прорыва трубы в центре Сухума
"Водоканал" назвал причину прорыва трубы в центре Сухума
Вся столица осталась без подачи питьевой воды из-за ремонтных работ на улице 4 Марта. 16.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-16T13:13+0300
2021-10-16T13:15+0300
в абхазии
вода
водоснабжение
сухум
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СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Аварии на улице 4 Марта в Сухуме происходят из-за некачественного соединения водопроводных труб, сообщает "Водоканал" на странице администрации столицы в Instagram. Предприятие уже не первый раз ликвидирует аварии на этой улице. Отмечается, что трубы в этой части города были проложены фирмой "СЭНС" в 2016 году по Инвестпрограмме.В свя­зи с очередным прорывом водопроводн­ой трубы 15 октября с 00:00 до 22:00 была прекращена подача питьевой воды в большей части города. Без воды оставались улица Эшба, Старый поселок, а также районы Ко­лоса, вокзала, улица Ады­гейская, центральная и нагорная части го­рода, кроме того, без воды оставались ВИЭМ, рынок, Маяк, Турбаза. Подача воды не возобновилась и после 22:00. Как сообщил Sputnik начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Сухума Руслан Авидзба, ремонтные работы на улице 4 марта не прекращались с ночи 15 октября, так как в водопроводную трубу поступал большой объем воды и понадобилось больше времени, чтобы запаять дыры.По сообщению администрации Сухума, аварийные работы близятся к завершению.Вода поступит в дома жителей столицы через несколько часов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211016/podacha-vody-v-sukhume-vozobnovitsya-k-obedu-1035926175.html
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вода, водоснабжение, сухум

"Водоканал" назвал причину прорыва трубы в центре Сухума

13:13 16.10.2021 (обновлено: 13:15 16.10.2021)
1588
© Sputnik / Томас ТхайцукУлицу Фазиля Искандера
Улицу Фазиля Искандера - Sputnik Абхазия, 1920, 16.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Вся столица осталась без подачи питьевой воды из-за ремонтных работ на улице 4 Марта.
СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Аварии на улице 4 Марта в Сухуме происходят из-за некачественного соединения водопроводных труб, сообщает "Водоканал" на странице администрации столицы в Instagram.
Предприятие уже не первый раз ликвидирует аварии на этой улице.
Отмечается, что трубы в этой части города были проложены фирмой "СЭНС" в 2016 году по Инвестпрограмме.
В свя­зи с очередным прорывом водопроводн­ой трубы 15 октября с 00:00 до 22:00 была прекращена подача питьевой воды в большей части города. Без воды оставались улица Эшба, Старый поселок, а также районы Ко­лоса, вокзала, улица Ады­гейская, центральная и нагорная части го­рода, кроме того, без воды оставались ВИЭМ, рынок, Маяк, Турбаза.
Водопроводный кран - Sputnik Абхазия, 1920, 16.10.2021
В Абхазии
Подача воды в Сухуме возобновится к обеду
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Подача воды не возобновилась и после 22:00. Как сообщил Sputnik начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Сухума Руслан Авидзба, ремонтные работы на улице 4 марта не прекращались с ночи 15 октября, так как в водопроводную трубу поступал большой объем воды и понадобилось больше времени, чтобы запаять дыры.
По сообщению администрации Сухума, аварийные работы близятся к завершению.
Вода поступит в дома жителей столицы через несколько часов.
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В Абхазии
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