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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 18 октября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 18 октября
Погода Черноморского побережья Абхазии в начале новой недели будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления смена воздушных... 17.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-17T15:34+0300
2021-10-17T15:34+0300
2021-10-17T15:34+0300
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СУХУМ, 17 окт - Sputnik. В понедельник 18 октября в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, переходящий в сильный ливневый с грозой, местами град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 762 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный 3 - 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от + 5°С до +10°С, днем от +11°С +16°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60 – 80%.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 18 октября
Погода Черноморского побережья Абхазии в начале новой недели будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления смена воздушных масс.
СУХУМ, 17 окт - Sputnik. В понедельник 18 октября в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, переходящий в сильный ливневый с грозой, местами град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – 762 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный 3 - 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от + 5°С до +10°С, днем от +11°С +16°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60 – 80%.