Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211017/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-18-oktyabrya-1035944461.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 18 октября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 18 октября
Погода Черноморского побережья Абхазии в начале новой недели будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления смена воздушных... 17.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-17T15:34+0300
2021-10-17T15:34+0300
в абхазии
новости
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/11/1035943673_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_e58bee2cb1d60bbc3e8093c2c263c339.jpg
СУХУМ, 17 окт - Sputnik. В понедельник 18 октября в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, переходящий в сильный ливневый с грозой, местами град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 762 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный 3 - 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от + 5°С до +10°С, днем от +11°С +16°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60 – 80%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/11/1035943673_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_cce004fcb76d346d15fdb6f2b010aff5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 18 октября

15:34 17.10.2021
182
© Sputnik / Томас Тхайцук Набережная Махаджиров Абхазии
Набережная Махаджиров Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 17.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Погода Черноморского побережья Абхазии в начале новой недели будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления смена воздушных масс.
СУХУМ, 17 окт - Sputnik. В понедельник 18 октября в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, переходящий в сильный ливневый с грозой, местами град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – 762 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный 3 - 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от + 5°С до +10°С, днем от +11°С +16°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60 – 80%.
100000
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:17Sputnik недели: рабочие встречи президента и тревоги премьера
17:10ЯсноПонятно. Зачем покупать и слушать винил в 21 веке?
16:45За Байденом стоят другие: кто на самом деле управляет Америкой
15:47Воду отключили в большей части Сухума из-за продолжающегося ремонта на 4 Марта
15:34Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 18 октября
14:51Рицинский реликтовый парк: достопримечательности и маршруты
14:30Когда Черное море было озером: ученые доказали реальность Всемирного потопа
13:48В России выявили наибольшее с начала пандемии число случаев COVID-19
13:22Ершов. Можно ли в 19 лет написать "Конька-Горбунка"?
12:21Ценности на вывоз: как предметы культурного наследия оказываются за границей
11:50Один чемпион и два призера: абхазские каратисты удачно выступили в Ростове
11:01Как научить детей обращаться с деньгами (если у самого с этим проблемы)?
10:40Туристический рай: Рицинскому национальному парку исполнилось 25 лет
10:02Если у вас есть отец, вы расист
09:17Как продвинуть видео в соцсетях: SputnikPro поделился секретами с журналистами
08:50Первый в мире "киноэкипаж" вернулся с МКС на Землю
ВчераДиагноз коронавирус подтвержден у 165 человек в Абхазии
ВчераИнфекционист рассказал, зачем нужны пункты с экспресс-тестами на COVID-19
ВчераНачалась регистрация боевого оружия резервистов Вооруженных сил Абхазии
ВчераПравительство России одобрило выплаты жителям блокадного Ленинграда