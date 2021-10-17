https://sputnik-abkhazia.ru/20211017/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-18-oktyabrya-1035944461.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 18 октября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 18 октября

Погода Черноморского побережья Абхазии в начале новой недели будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления смена воздушных... 17.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-17T15:34+0300

2021-10-17T15:34+0300

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СУХУМ, 17 окт - Sputnik. В понедельник 18 октября в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, переходящий в сильный ливневый с грозой, местами град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 762 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный 3 - 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от + 5°С до +10°С, днем от +11°С +16°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60 – 80%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, погода в абхазии