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В России выявили наибольшее с начала пандемии число случаев COVID-19
В России выявили наибольшее с начала пандемии число случаев COVID-19
В России выявили более 34 тысяч случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки, это наибольшее число с начала пандемии. 17.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-17T13:48+0300
2021-10-17T13:48+0300
2021-10-17T13:48+0300
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мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Суточный прирост случаев COVID-19 в России обновляет максимум уже четвертый день подряд, сообщает РИА Новости по данным оперативного штаба.Накануне зарегистрировали 33 208 инфицированных. Темп прироста продолжает увеличиваться — с 0,42 до 0,43 процента. Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 7 992 687 человек.Умерли за сутки 997 пациентов, общее число летальных исходов достигло 223 312.Выписались после лечения 18 717 человек, в целом выздоровевших 7 000 624.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 239,4 миллиона зараженных, более 4,8 миллиона пациентов скончались. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия в этом списке стоит на пятом месте.По данным российского Минздрава, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/minzdrav-abkhazii-rasskazal-o-rezervakh-preparatov-dlya-lecheniya-patsientov-s-covid-19-1035912562.html
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новости, россия, мировая пандемия коронавируса covid-19
В России выявили наибольшее с начала пандемии число случаев COVID-19
В России выявили более 34 тысяч случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки, это наибольшее число с начала пандемии.
СУХУМ, 17 окт - Sputnik.
Суточный прирост случаев COVID-19 в России обновляет максимум уже четвертый день подряд, сообщает РИА Новости
по данным оперативного штаба.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 34 303 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2925 (8,5 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении оперштаба.
Накануне зарегистрировали 33 208 инфицированных. Темп прироста продолжает увеличиваться — с 0,42 до 0,43 процента. Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 7 992 687 человек.
Умерли за сутки 997 пациентов, общее число летальных исходов достигло 223 312.
Выписались после лечения 18 717 человек, в целом выздоровевших 7 000 624.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ
, насчитывается 239,4 миллиона зараженных, более 4,8 миллиона пациентов скончались. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия в этом списке стоит на пятом месте.
По данным российского Минздрава, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.