https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/minzdrav-abkhazii-rasskazal-o-rezervakh-preparatov-dlya-lecheniya-patsientov-s-covid-19-1035912562.html

Минздрав Абхазии рассказал о резервах препаратов для лечения пациентов с COVID-19

Минздрав Абхазии рассказал о резервах препаратов для лечения пациентов с COVID-19

С 1 января 2021 года в Абхазии было закуплено лекарственных препаратов, медицинского оборудования, реагентов, средств защиты на сумму 172 049 000 рублей. 15.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-15T17:10+0300

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2021-10-15T17:10+0300

в абхазии

ситуация с коронавирусом в абхазии

финансы

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СУХУМ, 15 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Резервы препаратов для лечения пациентов с коронавирусом предусмотрены на месяц, сказал начальник управления обеспечения лекарственным и медицинскими изделиями Минздрава Абхазии Ахра Аджба на заседании Координационного штаба по защите населения республики от коронавируса 15 октября.По его словам, в резерве Минздрава находятся препараты на сумму до 30 миллионов рублей, в том числе полученные по гуманитарной линии.По словам Аджба, с января Гудаутский госпиталь был обеспечен необходимыми препаратами и оборудованием на 97 миллионов 346 тысяч рублей. За весь 2021 год госпиталю было выдано 415 упаковок "Артлегии" на 20 695 000 рублей, 50 упаковок "Актемры" на 3 миллиона 47 тысяч рублей. Он подчеркнул, что если в январе 50 упаковок препарата хватало на месяц, то сейчас они были потрачены всего за три дня.Инфекционная больница была обеспечена на сумму 35 миллионов 137 тысяч рублей, в сумму входит 226 упаковок "Артлегии" на 11 миллионов 293 тысячи рублей и 38 упаковок "Актемры" на 2 миллиона 112 тысяч рублей.Лечебным учреждения было выдано 22 аппарата ИВЛ, 60 концентраторов кислорода.Аджба рассказал, что в 2020 году 70 упаковок "Актемры", которую очень сложно приобрести в России, было привезено из Турции. Некоторое время врачи пользовались препаратом, но затем стали отказываться, ссылаясь на то, что он неэффективный и вызывает осложнения.Директор "Абхазфармации" Рустам Адлейба подчеркнул, что больницы практически на сто процентов обеспечены антиковидными препаратами и перебоев в их выделении не было. По его словам, задолженность перед поставщиками составляет 20-30 миллионов рублей."Были моменты, когда закупались препараты с отсрочкой платежа, но поставщики нам шли навстречу", – объяснил он.Министр здравоохранения подчеркнул, что нужно понимать, что помимо "Артлегии" и "Актемры" закупаются и другие не менее дорогостоящие средства."Может быть, в каком-то лечебном учреждении нет препарата для отдельного больного, но этот препарат мы способны купить. Не нужно врать в этом отношении. Есть просьба к медработникам, когда дают интервью, следить за своей речью и не допускать ошибок. А то одно время говорили, что в Гудауте нечем кормить. Мы финансируем в полном объеме, даже более чем", – добавил премьер-министр Александр Анкваб.Совещание Координационного штаба по защите населения от коронавируса состоялось в Абхазии 15 октября. На нем обсуждалась текущая эпидемиологическая ситуация в стране и способы выхода из кризиса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/ankvab-nazval-situatsiyu-s-koronavirusom-v-abkhazii-trevozhnoy-1035901915.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/nazvana-summa-potrachennaya-na-borbu-s-covid-s-nachala-goda-v-abkhazii-1035904925.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/koordinatsionnyy-shtab-rekomendoval-sokhranit-deystvuyuschie-antikovidnye-mery-1035908380.html

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ситуация с коронавирусом в абхазии, финансы