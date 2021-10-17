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https://sputnik-abkhazia.ru/20211017/vodu-otklyuchili-v-bolshey-chasti-sukhuma-iz-za-prodolzhayuschegosya-remonta-na-4-marta-1035944779.html
Воду отключили в большей части Сухума из-за продолжающегося ремонта на 4 Марта
Воду отключили в большей части Сухума из-за продолжающегося ремонта на 4 Марта
На завершение ремонта водопроводной трубы по улице 4 Марта понадобится еще несколько часов, планируется, что к 22:00 подача воды будет восстановлена во всем... 17.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-17T15:47+0300
2021-10-17T16:03+0300
в абхазии
ремонт
водоснабжение
сухум
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СУХУМ, 17 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Подача воды прекращена в большей части Сухума из-за проведения ремонтных работ, об этом Sputnik сообщил Sputnik начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Сухума Руслан Авидзба. "Два дня назад, ночью разошелся стык трубы, которая проходит по улице 4 Марта. Работы по укладке водопроводной трубы были проведены в 2016 году фирмой "Сэнс". Это уже не первая поломка именно на этом водоводе, она идет от насосной станции на Гумисте до резервуара на улице Папаскир. Учитывая, что система у нас закольцованная, мы вынуждены в момент проведения аварийных работ останавливать весь город, чтобы вода не попадала в трубу", - сказал он. Когда была остановлена подача воды, специалистам пришлось ждать сутки, чтобы вода стекла. "Потому, что нужно было варить электромуфтой, соединять эти трубы. Но условия сварки электромуфтой таковы, что в трубах не должно быть ни одного грамма воды, потому что в противном случае муфта не сварится, и она может пропустить воду, что в принципе и случилось. Возможно, у людей есть какие-то самостоятельные врезки, чтобы получить доступ к воде, естественно это нигде не отмечено, никто в "Водоканал" не обращался, люди сами нанимали технику, вручную копали и пытались сами подключиться к воде. Таким образом идет поступление воды, оно не остановилась. Мы ждали пока вода спадет, пытались специальными помпами перекрыть ход воды. С обеих сторон трубы вставили надувные шары и попытались запаять, но один из шаров лопнул и пошла вода, поэтому электромуфта не сварилась", - пояснил Руслан Авидзба. Для того чтобы не оставлять людей без воды, было решено поставить заглушки на аварийной трубе и дать воду большей части города. "Но учитывая, что на этой трубе сидит ВИЭМ, улица Папаскир, Ласурия, небольшая часть центра, небольшая часть улицы Бейгуа, естественно они остались ущемлены. Мы обеспечили водоводами водой больницы, онкологическую, детскую больницы, кислородную станцию, всех, кто затребовал. Люди, которые звонили в "Водоканал" с заявкой на воду, мы отвезли водовозами, сегодня были заявки на улицы Гумская, Званба, стараемся не оставлять людей без воды, но по мере поступления заявок", - сказал начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Сухума. Подача воды была остановлена для того, чтобы провести электросварочные работы на аварийной трубе. При этом, вода в столице есть на Новом районе и частично в районе Маяка, эти части города не связаны с аварийным участком.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211016/vodokanal-nazval-prichinu-proryva-truby-v-tsentre-sukhuma-1035928702.html
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ремонт, водоснабжение, сухум

Воду отключили в большей части Сухума из-за продолжающегося ремонта на 4 Марта

15:47 17.10.2021 (обновлено: 16:03 17.10.2021)
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© Sputnik / Томас ТхайцукВодопроводный кран
Водопроводный кран - Sputnik Абхазия, 1920, 17.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
На завершение ремонта водопроводной трубы по улице 4 Марта понадобится еще несколько часов, планируется, что к 22:00 подача воды будет восстановлена во всем Сухуме.
СУХУМ, 17 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Подача воды прекращена в большей части Сухума из-за проведения ремонтных работ, об этом Sputnik сообщил Sputnik начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Сухума Руслан Авидзба.
"Два дня назад, ночью разошелся стык трубы, которая проходит по улице 4 Марта. Работы по укладке водопроводной трубы были проведены в 2016 году фирмой "Сэнс". Это уже не первая поломка именно на этом водоводе, она идет от насосной станции на Гумисте до резервуара на улице Папаскир. Учитывая, что система у нас закольцованная, мы вынуждены в момент проведения аварийных работ останавливать весь город, чтобы вода не попадала в трубу", - сказал он.
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Когда была остановлена подача воды, специалистам пришлось ждать сутки, чтобы вода стекла.
"Потому, что нужно было варить электромуфтой, соединять эти трубы. Но условия сварки электромуфтой таковы, что в трубах не должно быть ни одного грамма воды, потому что в противном случае муфта не сварится, и она может пропустить воду, что в принципе и случилось. Возможно, у людей есть какие-то самостоятельные врезки, чтобы получить доступ к воде, естественно это нигде не отмечено, никто в "Водоканал" не обращался, люди сами нанимали технику, вручную копали и пытались сами подключиться к воде. Таким образом идет поступление воды, оно не остановилась. Мы ждали пока вода спадет, пытались специальными помпами перекрыть ход воды. С обеих сторон трубы вставили надувные шары и попытались запаять, но один из шаров лопнул и пошла вода, поэтому электромуфта не сварилась", - пояснил Руслан Авидзба.
Для того чтобы не оставлять людей без воды, было решено поставить заглушки на аварийной трубе и дать воду большей части города.
"Но учитывая, что на этой трубе сидит ВИЭМ, улица Папаскир, Ласурия, небольшая часть центра, небольшая часть улицы Бейгуа, естественно они остались ущемлены. Мы обеспечили водоводами водой больницы, онкологическую, детскую больницы, кислородную станцию, всех, кто затребовал. Люди, которые звонили в "Водоканал" с заявкой на воду, мы отвезли водовозами, сегодня были заявки на улицы Гумская, Званба, стараемся не оставлять людей без воды, но по мере поступления заявок", - сказал начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Сухума.
Подача воды была остановлена для того, чтобы провести электросварочные работы на аварийной трубе.

"Между двумя трубами, где произведен разрез, будет металлическая вставка, чтобы дать ход воде. Эта работа занимает долгое время, потому что надо варить практически два шва с двойной, тройной проваркой швов, чтобы нигде ничего не пропустило. Сейчас остановили подачу воды, чтобы произвести эти работы, ориентировочно работы закончатся к 19 часам. Как закончатся, воду дадим, нужно будет небольшое время, чтобы резервуары заполнились, в полном объеме люди получат воду в районе 22 часов", - отметил Руслан Авидзба.

При этом, вода в столице есть на Новом районе и частично в районе Маяка, эти части города не связаны с аварийным участком.
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В Абхазии
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