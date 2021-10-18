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Аслан Бжания подписал закон о применении кассовой техники в Абхазии
Аслан Бжания подписал закон о применении кассовой техники в Абхазии
Закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Республике Абхазия" вступит в силу с 1 января 2022 года. Процедура установки... 18.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Республике Абхазия", сообщает "Апсныпресс". Закон был принят в третьем и окончательном чтении Парламентом Абхазии на заседании 29 сентября и должен вступить в силу с 1 января 2022 года. Другой важной особенностью настоящего проекта стало то, что предусмотренные в нем нормы будут распространяться и на кредитные организации, что вызвано частыми случаями нарушения организациями законодательства при приеме от юридических и физических лиц, в том числе для последующих индивидуальных предпринимателей денежных средств для их внесения в бюджетную систему республики. Также применение ККТ кредитными органами позволит плательщикам путем сканирования QR-кода на чеке убедиться в проведении операции, а налоговым органам в режиме онлайн отслеживать обороты денежных средств, подлежащих внесению в бюджетную систему со стороны кредитных учреждений, объясняется в пояснительной записке. Контрольно-кассовая техника должна применяться всеми юридическими и индивидуальными лицами в Абхазии, за исключением предусмотренных в утвержденном Кабинетом министров перечне оснований для освобождения от обязательного применения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/takie-obstoyatelstva-kacharava-o-perekhode-vsego-biznesa-na-kassovye-apparaty--1035913308.html
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Аслан Бжания подписал закон о применении кассовой техники в Абхазии

19:20 18.10.2021 (обновлено: 19:21 18.10.2021)
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© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТерминал оплаты банковскими картами и денежные купюры.
Терминал оплаты банковскими картами и денежные купюры. - Sputnik Абхазия, 1920, 18.10.2021
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Закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Республике Абхазия" вступит в силу с 1 января 2022 года. Процедура установки контрольно-кассовой системы в республике должна быть окончена к 2024 году.
СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Республике Абхазия", сообщает "Апсныпресс".
Закон был принят в третьем и окончательном чтении Парламентом Абхазии на заседании 29 сентября и должен вступить в силу с 1 января 2022 года.
В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что цель внедрения онлайн-касс – сокращение объема неучтенного оборота (автоматизированный контроль за денежными поступлениями налогоплательщиков), автоматическое выявление зон риска правонарушений для проведения точечных проверок, снижение административной нагрузки на бизнес, снижение количества налоговых проверок и повышение уровня защиты прав потребителей.
Другой важной особенностью настоящего проекта стало то, что предусмотренные в нем нормы будут распространяться и на кредитные организации, что вызвано частыми случаями нарушения организациями законодательства при приеме от юридических и физических лиц, в том числе для последующих индивидуальных предпринимателей денежных средств для их внесения в бюджетную систему республики.
Такие обстоятельства: Качарава о переходе всего бизнеса на кассовые аппараты - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
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Такие обстоятельства: Качарава о переходе всего бизнеса на кассовые аппараты
15 октября, 17:45
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Также применение ККТ кредитными органами позволит плательщикам путем сканирования QR-кода на чеке убедиться в проведении операции, а налоговым органам в режиме онлайн отслеживать обороты денежных средств, подлежащих внесению в бюджетную систему со стороны кредитных учреждений, объясняется в пояснительной записке.
Контрольно-кассовая техника должна применяться всеми юридическими и индивидуальными лицами в Абхазии, за исключением предусмотренных в утвержденном Кабинетом министров перечне оснований для освобождения от обязательного применения.
Натали Смыр - Sputnik Абхазия, 1920, 13.07.2021
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Смыр рассказала, как применение кассовых аппаратов отразится на НДС
13 июля, 20:15
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