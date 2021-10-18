https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/dvizhenie-v-sochi-na-meste-avarii-s-uchastiem-gazovoza-vosstanovleno-1035955152.html
Движение в Сочи на месте аварии с участием газовоза восстановлено
Движение в Сочи на месте аварии с участием газовоза восстановлено
Движение на федеральной трассе А-147 Джубга – Сочи было остановлено из-за угрозы взрыва после столкновения легкового автомобиля с газовозом. 18.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-18T13:30+0300
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СУХУМ, 18 окт - Sputnik. В Сочи полностью открыт для движения участок дороги, на котором утром 18 октября произошла авария с участием цистерны с пропаном, об этом сообщают Кубанские новости.На место происшествия на подъезде к населенному пункту Лоо незамедлительно выехали все аварийные службы города. В целях обеспечения безопасности был оцеплен участок трассы в радиусе 100 метров. В настоящее время известно, что газовоз направлялся в город пустой, сейчас из цистерны стравливают остаточные пары газа. Никакой угрозы для окружающих нет, уточнили в пресс-службе администрации Сочи.Отмечается, что цистерна стоит на обочине участка трассы и не мешает движению. Жертв и пострадавших нет.Ранее сообщалось, что из-за аварии с газовозом движение на федеральной трассе А-147 Джубга – Сочи было остановлено, произошла разгерметизация цистерны, была угроза взрыва.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/dvizhenie-na-doroge-sochi---dzhubga-ostanovleno-iz-za-avarii-s-gazovozom-1035954633.html
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новости, россия, события
Движение в Сочи на месте аварии с участием газовоза восстановлено
13:30 18.10.2021 (обновлено: 13:33 18.10.2021)
Движение на федеральной трассе А-147 Джубга – Сочи было остановлено из-за угрозы взрыва после столкновения легкового автомобиля с газовозом.
СУХУМ, 18 окт - Sputnik
. В Сочи полностью открыт для движения участок дороги, на котором утром 18 октября произошла авария с участием цистерны с пропаном, об этом сообщают Кубанские новости
.
"Движение полностью восстановлено", - прокомментировали в отделе пропаганды управления ГИБДД по краю.
На место происшествия на подъезде к населенному пункту Лоо незамедлительно выехали все аварийные службы города. В целях обеспечения безопасности был оцеплен участок трассы в радиусе 100 метров. В настоящее время известно, что газовоз направлялся в город пустой, сейчас из цистерны стравливают остаточные пары газа. Никакой угрозы для окружающих нет, уточнили в пресс-службе администрации Сочи.
Отмечается, что цистерна стоит на обочине участка трассы и не мешает движению. Жертв и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что из-за аварии с газовозом движение на федеральной трассе А-147 Джубга – Сочи было остановлено, произошла разгерметизация цистерны, была угроза взрыва.