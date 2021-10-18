https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/dvizhenie-v-sochi-na-meste-avarii-s-uchastiem-gazovoza-vosstanovleno-1035955152.html

Движение в Сочи на месте аварии с участием газовоза восстановлено

Движение в Сочи на месте аварии с участием газовоза восстановлено

Движение на федеральной трассе А-147 Джубга – Сочи было остановлено из-за угрозы взрыва после столкновения легкового автомобиля с газовозом. 18.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-18T13:30+0300

2021-10-18T13:30+0300

2021-10-18T13:33+0300

новости

россия

события

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/12/1035955233_0:0:2539:1429_1920x0_80_0_0_901b3e721b2721876f63e5f1eb7f8aa8.jpg

СУХУМ, 18 окт - Sputnik. В Сочи полностью открыт для движения участок дороги, на котором утром 18 октября произошла авария с участием цистерны с пропаном, об этом сообщают Кубанские новости.На место происшествия на подъезде к населенному пункту Лоо незамедлительно выехали все аварийные службы города. В целях обеспечения безопасности был оцеплен участок трассы в радиусе 100 метров. В настоящее время известно, что газовоз направлялся в город пустой, сейчас из цистерны стравливают остаточные пары газа. Никакой угрозы для окружающих нет, уточнили в пресс-службе администрации Сочи.Отмечается, что цистерна стоит на обочине участка трассы и не мешает движению. Жертв и пострадавших нет.Ранее сообщалось, что из-за аварии с газовозом движение на федеральной трассе А-147 Джубга – Сочи было остановлено, произошла разгерметизация цистерны, была угроза взрыва.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/dvizhenie-na-doroge-sochi---dzhubga-ostanovleno-iz-za-avarii-s-gazovozom-1035954633.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, россия, события