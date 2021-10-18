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https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/glava-pentagona-prokommentiroval-initsiativu-formata-33-po-zakavkazyu-1035960327.html
Глава Пентагона прокомментировал инициативу формата "3+3" по Закавказью
Глава Пентагона прокомментировал инициативу формата "3+3" по Закавказью
В октябре МИД Грузии опроверг информацию о том, что глава ведомства Давид Залкалиани якобы подтвердил готовность грузинской стороны участвовать в переговорах в... 18.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-18T17:36+0300
2021-10-18T17:36+0300
в мире
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СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал предложение по созданию формата "3+3" по Закавказью, об этом сообщает РИА Новости.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом заявил, что стороны обсуждали возможность создания формата "3+3". Лавров отметил, что у Ирана позитивное отношение к этой инициативе, как и у Турции и Азербайджана, а также выразил надежду, что Грузия проявит заинтересованность в создании такого механизма консультаций и согласования решений по развитию Закавказья. В октябре МИД Грузии опроверг информацию о том, что глава ведомства Давид Залкалиани якобы подтвердил готовность грузинской стороны участвовать в переговорах в формате "3+3" с участием Армении, Азербайджана, Грузии, Ирана, России и Турции.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.С октября 2008 года регулярно проводятся женевские дискуссии по урегулированию. Один из главных вопросов - подписание документа о неприменении силы. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать это соглашение, но Грузия, не признающая независимости своих бывших автономий, настаивает, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия. Южная Осетия и Абхазия подчеркивали, что Грузии следует заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с РФ, которая не является стороной конфликта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211006/Iran-i-Turtsiya-demonstriruyut-gotovnost-k-voyne-pri-chem-zdes-Azerbaydzhan-1033363122.html
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в мире

Глава Пентагона прокомментировал инициативу формата "3+3" по Закавказью

17:36 18.10.2021
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© AP Photo Susan WalshМинистр обороны Ллойд Остин выступает на брифинге в Пентагоне в Вашингтоне в среду, 1 сентября 2021 года, о завершении войны в Афганистане.
Министр обороны Ллойд Остин выступает на брифинге в Пентагоне в Вашингтоне в среду, 1 сентября 2021 года, о завершении войны в Афганистане. - Sputnik Абхазия, 1920, 18.10.2021
© AP Photo Susan Walsh
В октябре МИД Грузии опроверг информацию о том, что глава ведомства Давид Залкалиани якобы подтвердил готовность грузинской стороны участвовать в переговорах в формате "3+3" с участием Армении, Азербайджана, Грузии, Ирана, России и Турции.
СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал предложение по созданию формата "3+3" по Закавказью, об этом сообщает РИА Новости.

"Что касается формата "3+3", я бы отметил, что России... следовало бы уважать условия соглашения 2008 о прекращении огня, прежде чем говорить о новых платформах", - приводит РИА Новости заявление Остина в Тбилиси в ответ на вопрос журналиста о том, повлияет ли участие Грузии в этом формате на ее путь в НАТО.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом заявил, что стороны обсуждали возможность создания формата "3+3". Лавров отметил, что у Ирана позитивное отношение к этой инициативе, как и у Турции и Азербайджана, а также выразил надежду, что Грузия проявит заинтересованность в создании такого механизма консультаций и согласования решений по развитию Закавказья.
В октябре МИД Грузии опроверг информацию о том, что глава ведомства Давид Залкалиани якобы подтвердил готовность грузинской стороны участвовать в переговорах в формате "3+3" с участием Армении, Азербайджана, Грузии, Ирана, России и Турции.
Турецкие войска, действовавшие в международном аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле, Афганистан, маршируют во время церемонии в аэропорту Анкары, Турция, в субботу, 28 августа 2021 года. Турция вывела всех своих гражданских и военных из Афганистана, за исключением небольшого числа техники. - Sputnik Абхазия, 1920, 06.10.2021
Иран и Турция демонстрируют готовность к войне: при чем здесь Азербайджан
6 октября, 18:06
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Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
С октября 2008 года регулярно проводятся женевские дискуссии по урегулированию. Один из главных вопросов - подписание документа о неприменении силы. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать это соглашение, но Грузия, не признающая независимости своих бывших автономий, настаивает, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия. Южная Осетия и Абхазия подчеркивали, что Грузии следует заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с РФ, которая не является стороной конфликта.
Совет министров иностранных дел СНГ в Минске - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Лавров объяснил, почему Запад пытается оказывать давление на Россию
15 октября, 13:10
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В Абхазии
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