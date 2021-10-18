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https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-19-oktyabrya-1035963910.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 19 октября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 19 октября
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать восточный отрог антициклона с запада и незначительная смена воздушных масс. 18.10.2021, Sputnik Абхазия
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в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Во вторник, 19 октября в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром умеренный дождь, туман. Вечером возможен ливневый дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2 - 7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от + 8°С до +13С, днем от +13°С +18°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
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погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 19 октября

18:55 18.10.2021 (обновлено: 21:10 18.10.2021)
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© Sputnik / Томас ТхайцукТуман над рекой
Туман над рекой - Sputnik Абхазия, 1920, 18.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать восточный отрог антициклона с запада и незначительная смена воздушных масс.
СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Во вторник, 19 октября в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром умеренный дождь, туман. Вечером возможен ливневый дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2 - 7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от + 8°С до +13С, днем от +13°С +18°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
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