https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-19-oktyabrya-1035963910.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 19 октября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 19 октября

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать восточный отрог антициклона с запада и незначительная смена воздушных масс. 18.10.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Во вторник, 19 октября в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром умеренный дождь, туман. Вечером возможен ливневый дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2 - 7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от + 8°С до +13С, днем от +13°С +18°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии