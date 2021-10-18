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Верховный суд сделал выводы в отношении действий депутата Алмасхана Ардзинба
Верховный суд сделал выводы в отношении действий депутата Алмасхана Ардзинба
Коллегия судей заседала 18 октября в составе председательствующей Лии Адлейба, судей Романа Кварчия и Эсмы Корсая. Основания и мотивы принятого ими решения... 18.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Судебная коллегия Верховного суда Абхазии удовлетворила представление Генерального прокурора в отношении депутата Парламента Алмасхана Ардзинба, сообщается на сайте Верховного суда.Согласно представлению Генпрокурора Абхазии Адгура Агрба, в действиях депутата Ардзинба, производившего выстрелы в ночь на 1 октября 2021 года у здания МВД в городе Сухум наличествуют признаки преступления предусмотренных частью 1 статьи 207 (хулиганство) и частью 1 статьи 217 ( незаконное приобретение , хранение и ношение оружия ) уголовного кодекса Республики Абхазия.В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Абхазии, решение о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия принимается Генеральным прокурором на основании заключения коллегии, состоящей из трех судей Верховного суда, о наличии в действиях депутата признаков преступления и с согласия Парламента республики.Ранее сегодня, 18 октября, судебная коллегия Верховного суда Республики Абхазия удовлетворила представление Генерального прокурора Адгура Агрба в отношении депутата Народного Собрания Гарри Кокая. В его действиях усматриваются хулиганство, грубое нарушение общественного порядка и оскорбление представителя власти.Генеральная прокуратура Абхазии направила в Верховный суд представления о наличии признаков уголовно-наказуемого деяния в действиях депутатов Парламента Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба 12 октября.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/verkhovnyy-sud-dal-otsenku-deystviyam-deputata-garri-kokaya-1035961725.html
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новости, стрельба в сухуме 30 сентября, суд

Верховный суд сделал выводы в отношении действий депутата Алмасхана Ардзинба

21:12 18.10.2021 (обновлено: 21:31 18.10.2021)
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© Sputnik / Томас ТхайцукВерховный суд
Верховный суд - Sputnik Абхазия, 1920, 18.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Коллегия судей заседала 18 октября в составе председательствующей Лии Адлейба, судей Романа Кварчия и Эсмы Корсая. Основания и мотивы принятого ими решения остались неизвестны, так как судебное заседание проходило в закрытом режиме.
СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Судебная коллегия Верховного суда Абхазии удовлетворила представление Генерального прокурора в отношении депутата Парламента Алмасхана Ардзинба, сообщается на сайте Верховного суда.
Согласно представлению Генпрокурора Абхазии Адгура Агрба, в действиях депутата Ардзинба, производившего выстрелы в ночь на 1 октября 2021 года у здания МВД в городе Сухум наличествуют признаки преступления предусмотренных частью 1 статьи 207 (хулиганство) и частью 1 статьи 217 ( незаконное приобретение , хранение и ношение оружия ) уголовного кодекса Республики Абхазия.
В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Абхазии, решение о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия принимается Генеральным прокурором на основании заключения коллегии, состоящей из трех судей Верховного суда, о наличии в действиях депутата признаков преступления и с согласия Парламента республики.
Верховный суд Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 18.10.2021
В Абхазии
Верховный суд дал оценку действиям депутата Гарри Кокая
18:24
2025
13
Ранее сегодня, 18 октября, судебная коллегия Верховного суда Республики Абхазия удовлетворила представление Генерального прокурора Адгура Агрба в отношении депутата Народного Собрания Гарри Кокая. В его действиях усматриваются хулиганство, грубое нарушение общественного порядка и оскорбление представителя власти.
Генеральная прокуратура Абхазии направила в Верховный суд представления о наличии признаков уголовно-наказуемого деяния в действиях депутатов Парламента Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба 12 октября.
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