https://sputnik-abkhazia.ru/20211019/chempiona-po-boksu-erika-mukba-pozdravili-s-pobedoy-v-administratsii-gudauty-1035970675.html

Чемпиона по боксу Эрика Мукба поздравили с победой в администрации Гудауты

Чемпиона по боксу Эрика Мукба поздравили с победой в администрации Гудауты

Трое спортсменов из Гудауты – Эрик Мукба, Инар Кетия и Саир Качарава стали победителями и призерами российских соревнований в сентябре и октябре 2021 года. 19.10.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Чемпиона Всемирного боксерского союза WBL Эрика Мукба поздравили с победой в администрации Гудаутского района во вторник 19 октября, сообщил Sputnik глава района Баграт Боджгуа."Мы поздравили Эрика с достижением и пожелали ему еще больших успехов, побед. Мы вручили ему благодарственное письмо от руководства района и памятную монету номиналом 10 апсар "Город-Герой Гудаута", - сказал Боджгуа.Он отметил, что благодарственные письма и памятные монеты также передали Инару Кетия, который в сентябре стал бронзовым призером первенства России по вольной борьбе и Саиру Качарава, одержавшему победу на Всероссийских соревнованиях по боксу также в конце сентября. Они не смогли прийти на встречу, так как находятся на сборах за границей.Глава района также добавил, что местные власти стараются оказывать поддержку всем спортсменам, которые обращаются к ним. В пример он привел финансовую помощь, которую они оказали Мукба, Качарава и Кетия во время поездок на соревнования в Россию.Абхазский боксер Эрик Мукба стал обладателем чемпионского титула Всемирного боксерского союза WBL на вечере профессионального бокса 26 сентября в Москве.Десятираундовый бой в полусреднем весе (до 66 килограммов – ред.) 21-летний Эрик Мукба провел со спортсменом из Буденновска Кареном Карамяном (26 лет), который дебютировал на профессиональном ринге.Для Мукба этот поединок был вторым на профессиональном ринге, первая встреча также завершилась его победой.Инар Кетия стал бронзовым призером первенства России по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет, которое проходило 1-3 октября в Наро-Фоминске.В мае 2017 года Инар Кетия взял "золото" на первенстве России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. В том же году в составе сборной России он победил на первенстве Европы, который проходил в Сараево, затем стал победителем первенства мира по вольной борьбе среди юношей в весовой категории до 63 килограммов в Афинах.С 2018 по 2020 годы он становился бронзовым призером на первенстве России по вольной борьбе.Саир Качарава одержал победу на Всероссийских соревнованиях по боксу на призы двукратного Олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР по боксу Бориса Лагутина 25 сентября.Качарава кандидат в мастера спорта России по боксу, двукратный победитель первенства России, участник первенства Европы, воспитанник тренеров Арнольда Губаз и Аляса Агрба. Учится и тренируется в Московском училище олимпийского резерва № 1 Москомспорта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211002/Abkhazskiy-bokser-Erik-Mukba-stal-obladatelem-chempionskogo-titula-WBL-1033330874.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20190406/Borets-iz-Abkhazii-Inar-Ketiya-vzyal-bronzu-na-Pervenstve-Rossii-1027030252.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210925/Bokser-iz-Abkhazii-vzyal-zoloto-na-sorevnovaniyakh-pamyati-Borisa-Lagutina-1033280676.html

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