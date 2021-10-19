https://sputnik-abkhazia.ru/20211019/iz-rossiyskogo-mobilnogo-gospitalya-v-sukhume-vypisano-bolee-280-patsientov--1035967905.html

Из российского мобильного госпиталя в Сухуме выписано более 280 пациентов

Из российского мобильного госпиталя в Сухуме выписано более 280 пациентов

Мобильный многопрофильный госпиталь прибыл в Абхазию во второй раз 18 августа для помощи в лечении ковид-пациентов. 19.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-19T10:10+0300

2021-10-19T10:10+0300

2021-10-19T10:47+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

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СУХУМ, 19 окт - Sputnik. Российские военные медики выписали из мобильного госпиталя в Сухуме порядка 286 пациентов, вылечившихся от COVID-19, сообщает пресс-служба ЮВО.Пациенты прошли необходимый курс лечения, после которого повторные лабораторные комплексные исследования на наличие вируса показали отрицательный результат. Выписавшиеся получили дальнейшие рекомендации от лечащих врачей.Всего мобильный госпиталь в Сухуме за два месяца, с 18 августа по 18 октября, принял на лечение и консультацию более одной тысячи жителей Абхазии, заболевших коронавирусом.Сейчас на лечении в стационаре находится 95 человек, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, проводится комплекс лечебно-профилактических мероприятий.Больных привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики, некоторые обращаются амбулаторно по направлениям врачей. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.Военные медики круглосуточно ведут прием пациентов и проводят лечебно-диагностические мероприятия, ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий. Также медики оказывают содействие республиканской СЭС в определении штаммов и разновидностей новой коронавирусной инфекции.Мобильный многопрофильный госпиталь прибыл в Абхазию во второй раз 18 августа для помощи в лечении ковид-пациентов. Это полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, рассчитанный на 100 койко-мест, с возможностью оборудовать еще 50 койко-мест. В госпитале работает более 100 военнослужащих, бригады распределены по равным частям и дежурят посменно.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/skoraya-pomosch-dva-mesyatsa-raboty-rossiyskogo-mobilnogo-gospitalya-v-sukhume-1035962523.html

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