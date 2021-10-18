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Скорая помощь: два месяца работы российского мобильного госпиталя в Сухуме
Скорая помощь: два месяца работы российского мобильного госпиталя в Сухуме
Мобильный госпиталь Минобороны России второй раз прибыл в Сухум для оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным коронавирусом 18 августа. 18.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-18T20:10+0300
2021-10-18T20:10+0300
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О том, какую работу провели медики за это время, сколько человек получили помощь в мобильном госпитале, какова динамика обращения в лечебницу, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikБолее одной тысяч жителей Абхазии приняли на лечение и консультацию медики российского военного госпиталя всего за два месяца работы в Сухуме. Цифра внушающая, а помощь, по оценкам абхазских медиков, неоценимая.Замминистра здравоохранения Вахтанг Вардания отмечает, что российские военные медики пришли в Абхазию в тот момент, когда в стране наблюдался подъем заболеваемости COVID-19, и врачи Гудаутского ковидного центра работали на износ.Ковидный госпиталь рассчитан на 100 койко-мест. Поначалу он был загружен на 80 %. По словам заместителя начальника госпиталя по медицинской части Рената Курбанова, в августе в среднем в сутки за помощью к ним обращались до 30 человек, при этом около 15 человек госпитализировались.После ситуация с COVID-19 в республике немного улучшилась, и заболевших соответственно стало меньше. Но вот уже две недели, как в республике наблюдается очередной подъем заболевания."На сегодняшний день госпиталь загружен полностью, у нас на излечении 98 человек. Заболеваемость по сравнению с августом выросла. Хотя был период в начале сентября, когда наблюдался небольшой спад заболеваемости. Количество заболевших и количество госпитализированных была ниже, в среднем на излечении у нас было 70-75 человек. А в последние две недели у нас практически полная загрузка госпиталя - 95-98 человек", - поясняет Курбанов.Выход естьПо наблюдениям Рената Курбанова, в сравнении с предыдущим годом, заболевание протекает в более тяжелой форме. Все из-за нового штамма - дельта."В основном пациенты поступают средней степени тяжести, но бывают и тяжелые. Если сравнивать с прошлым годом, то в этом году около 80-90% больных с дельта штаммом, который более тяжело подвергается лечению”, - поясняет он.В Абхазии в середине мая началась вакцинация от коронавируса. Как отмечает замначальника госпиталя, к ним попадают и те, кто прививался, однако таких единицы, к тому же заболевание у них протекает намного легче.Без проблемНесмотря на большой поток пациентов, военный мобильный госпиталь Минобороны России не испытывает каких-либо сложностей. И даже перебои с водоснабжением и электричеством, на которые часто жалуются жители республики, медикам не страшны."В принципе, сложностей никаких не возникает. Что касается бытовых условий - отсутствия электричества или воды - то эти проблемы не влияют на нашу работу. Пансионат "Айтар" - абсолютно автономный организм, никогда не бывают перебои с электричеством и водоснабжением. Если даже отключается свет, то автоматически тут же начинает работать генератор. Никаких проблем не возникает. Также ни разу не было такого, чтобы хоть на минуту воду отключили", - отмечает Ренат Курбанов.Нет проблем и с медикаментами. Госпиталь, в основном, обеспечен всем необходимым, а если даже есть потребность в каких-то препаратах, то на помощь приходит Минздрав Абхазии."Министерство здравоохранения помогает госпиталю, если какой-то аппарат выходит из строя, мы на следующий день же предоставляем свое оборудование. Бывает, что у них заканчиваются медикаменты, мы и по этой части оказываем помощь. Мы помогаем в силу своих возможностей", - отмечает Вахтанг Вардания.Сколько еще будет работать российский военный госпиталь в Абхазии, пока неизвестно. Как добавляет замначальника госпиталя по лечебной части, все будет зависеть от эпидобстановки.Мобильный многопрофильный госпиталь прибыл в Абхазию во второй раз 18 августа для помощи в лечении ковид-пациентов. Это полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, рассчитанный на 100 койко-мест, с возможностью оборудовать еще 50 койко-мест. В госпитале работает более 100 военнослужащих, бригады распределены по равным частям и дежурят посменно.В распоряжении медиков современное медицинское оборудование. Налажено обеспечение кислородом, которым полевой госпиталь снабжает российская военная база ЮВО, расположенная в Гудауте. В среднем за сутки при полной загрузке расходуется около 100 кислородных баллонов.Медики ЮВО в круглосуточном режиме ведут прием пациентов и лечебно-диагностические мероприятия, проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий. Лаборатория полевого госпиталя позволяет осуществить единовременную загрузку до 24 биологических проб. Анализ делается в течение сорока минут.
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https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/bolee-250-chelovek-vypisano-iz-mobilnogo-voennogo-gospitalya-v-sukhume-1035901735.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/minzdrav-abkhazii-rasskazal-o-rezervakh-preparatov-dlya-lecheniya-patsientov-s-covid-19-1035912562.html
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Сария Кварацхелия
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коронавирус - 2021, новости

Скорая помощь: два месяца работы российского мобильного госпиталя в Сухуме

20:10 18.10.2021
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© Sputnik / Томас Тхайцук Российский военный госпиталь в гостинице "Айтар"
Российский военный госпиталь в гостинице Айтар - Sputnik Абхазия, 1920, 18.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сария Кварацхелия - Sputnik Абхазия
Сария Кварацхелия
журналист
Все материалы
Мобильный госпиталь Минобороны России второй раз прибыл в Сухум для оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным коронавирусом 18 августа.
О том, какую работу провели медики за это время, сколько человек получили помощь в мобильном госпитале, какова динамика обращения в лечебницу, читайте в материале Sputnik.
Сария Кварацхелия, Sputnik
Более одной тысяч жителей Абхазии приняли на лечение и консультацию медики российского военного госпиталя всего за два месяца работы в Сухуме. Цифра внушающая, а помощь, по оценкам абхазских медиков, неоценимая.
Замминистра здравоохранения Вахтанг Вардания отмечает, что российские военные медики пришли в Абхазию в тот момент, когда в стране наблюдался подъем заболеваемости COVID-19, и врачи Гудаутского ковидного центра работали на износ.
"Их помощь колоссальная. Представь себе, если бы не было мобильного госпиталя, эти сто пациентов должны были бы лечиться в Гудаутском ковидном центре. Там бывало лечились и более 200 человек, но это большая нагрузка на медицинский персонал. Хоть врачи и работают бригадами в смене, но и они устают. Российская медицинская помощь очень существенна. Часть пациентов они взяли на себя и разгрузили ковидный центр", - отмечает Вардания.
Ковидный госпиталь рассчитан на 100 койко-мест. Поначалу он был загружен на 80 %. По словам заместителя начальника госпиталя по медицинской части Рената Курбанова, в августе в среднем в сутки за помощью к ним обращались до 30 человек, при этом около 15 человек госпитализировались.
После ситуация с COVID-19 в республике немного улучшилась, и заболевших соответственно стало меньше. Но вот уже две недели, как в республике наблюдается очередной подъем заболевания.
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"На сегодняшний день госпиталь загружен полностью, у нас на излечении 98 человек. Заболеваемость по сравнению с августом выросла. Хотя был период в начале сентября, когда наблюдался небольшой спад заболеваемости. Количество заболевших и количество госпитализированных была ниже, в среднем на излечении у нас было 70-75 человек. А в последние две недели у нас практически полная загрузка госпиталя - 95-98 человек", - поясняет Курбанов.

Выход есть

По наблюдениям Рената Курбанова, в сравнении с предыдущим годом, заболевание протекает в более тяжелой форме. Все из-за нового штамма - дельта.
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"В основном пациенты поступают средней степени тяжести, но бывают и тяжелые. Если сравнивать с прошлым годом, то в этом году около 80-90% больных с дельта штаммом, который более тяжело подвергается лечению”, - поясняет он.
В Абхазии в середине мая началась вакцинация от коронавируса. Как отмечает замначальника госпиталя, к ним попадают и те, кто прививался, однако таких единицы, к тому же заболевание у них протекает намного легче.
"Все в основном переносят в легкой форме. Очень мало привитых к нам обращаются. Хочу призвать людей вакцинироваться, потому что я считаю, иначе с этим недугом нам не справиться. И, конечно же, необходимо соблюдать все меры безопасности - избегать многолюдных мест, посещение различных мероприятий и применять всевозможные средства защиты", - добавляет Курбанов.

Без проблем

Несмотря на большой поток пациентов, военный мобильный госпиталь Минобороны России не испытывает каких-либо сложностей. И даже перебои с водоснабжением и электричеством, на которые часто жалуются жители республики, медикам не страшны.
"В принципе, сложностей никаких не возникает. Что касается бытовых условий - отсутствия электричества или воды - то эти проблемы не влияют на нашу работу. Пансионат "Айтар" - абсолютно автономный организм, никогда не бывают перебои с электричеством и водоснабжением. Если даже отключается свет, то автоматически тут же начинает работать генератор. Никаких проблем не возникает. Также ни разу не было такого, чтобы хоть на минуту воду отключили", - отмечает Ренат Курбанов.
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Нет проблем и с медикаментами. Госпиталь, в основном, обеспечен всем необходимым, а если даже есть потребность в каких-то препаратах, то на помощь приходит Минздрав Абхазии.
"Министерство здравоохранения помогает госпиталю, если какой-то аппарат выходит из строя, мы на следующий день же предоставляем свое оборудование. Бывает, что у них заканчиваются медикаменты, мы и по этой части оказываем помощь. Мы помогаем в силу своих возможностей", - отмечает Вахтанг Вардания.
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Сколько еще будет работать российский военный госпиталь в Абхазии, пока неизвестно. Как добавляет замначальника госпиталя по лечебной части, все будет зависеть от эпидобстановки.
Мобильный многопрофильный госпиталь прибыл в Абхазию во второй раз 18 августа для помощи в лечении ковид-пациентов. Это полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, рассчитанный на 100 койко-мест, с возможностью оборудовать еще 50 койко-мест. В госпитале работает более 100 военнослужащих, бригады распределены по равным частям и дежурят посменно.
В распоряжении медиков современное медицинское оборудование. Налажено обеспечение кислородом, которым полевой госпиталь снабжает российская военная база ЮВО, расположенная в Гудауте. В среднем за сутки при полной загрузке расходуется около 100 кислородных баллонов.
Медики ЮВО в круглосуточном режиме ведут прием пациентов и лечебно-диагностические мероприятия, проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий. Лаборатория полевого госпиталя позволяет осуществить единовременную загрузку до 24 биологических проб. Анализ делается в течение сорока минут.
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