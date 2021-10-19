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Кабинет министров Абхазии установил закупочную цену на цитрусовые
Кабинет министров Абхазии установил закупочную цену на цитрусовые
По прогнозам Минсельхоза Абхазии, урожай цитрусовых в Абхазии в 2021 году будет меньше прошлогоднего почти в два раза. 19.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-19T16:42+0300
2021-10-19T17:06+0300
в абхазии
экспорт
мандарины
цитрусовые
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СУХУМ, 19 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Кабинет министров Абхазии установил закупочную цену на цитрусовые, об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал замминистра сельского хозяйства Дмитрий Хагуш.В 2021 году закупочная цена на мандарины и апельсины составляет 21 рубль, а на лимоны - 20 рублей. Министр сельского хозяйства Беслан Джопуа отметил, что в ведомстве направили письмо российской стороне с предложением установить размер вывозной пошлины цитрусовых в пределах 10 процентов от закупочной стоимости.С началом цитрусового сезона в 2021 году из Абхазии в Россию было вывезено свыше 100 тонн продукции. Министерство сельского хозяйства планирует урожай цитрусовых меньше, чем в прошлом году (55 тысяч тонн – прим.) – до 27-30 тысяч тонн.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/svyshe-sta-tonn-tsitrusovykh-vyvezeno-iz-abkhazii-k-seredine-oktyabrya-1035908737.html
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экспорт, мандарины, цитрусовые

Кабинет министров Абхазии установил закупочную цену на цитрусовые

16:42 19.10.2021 (обновлено: 17:06 19.10.2021)
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© Sputnik / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПродажа мандаринов на границе России и Абхазии
Продажа мандаринов на границе России и Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 19.10.2021
© Sputnik / Артур Лебедев
/
Перейти в фотобанк
По прогнозам Минсельхоза Абхазии, урожай цитрусовых в Абхазии в 2021 году будет меньше прошлогоднего почти в два раза.
СУХУМ, 19 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Кабинет министров Абхазии установил закупочную цену на цитрусовые, об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал замминистра сельского хозяйства Дмитрий Хагуш.
В 2021 году закупочная цена на мандарины и апельсины составляет 21 рубль, а на лимоны - 20 рублей.
Министр сельского хозяйства Беслан Джопуа отметил, что в ведомстве направили письмо российской стороне с предложением установить размер вывозной пошлины цитрусовых в пределах 10 процентов от закупочной стоимости.
Мандарины - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
В Абхазии
Свыше ста тонн цитрусовых вывезено из Абхазии к середине октября
15 октября, 14:05
720
С началом цитрусового сезона в 2021 году из Абхазии в Россию было вывезено свыше 100 тонн продукции. Министерство сельского хозяйства планирует урожай цитрусовых меньше, чем в прошлом году (55 тысяч тонн – прим.) – до 27-30 тысяч тонн.
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В Абхазии
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