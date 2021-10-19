https://sputnik-abkhazia.ru/20211019/kabinet-ministrov-abkhazii-ustanovil-zakupochnuyu-tsenu-na-tsitrusovye-1035977030.html

Кабинет министров Абхазии установил закупочную цену на цитрусовые

Кабинет министров Абхазии установил закупочную цену на цитрусовые

По прогнозам Минсельхоза Абхазии, урожай цитрусовых в Абхазии в 2021 году будет меньше прошлогоднего почти в два раза. 19.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-19T16:42+0300

2021-10-19T16:42+0300

2021-10-19T17:06+0300

в абхазии

экспорт

мандарины

цитрусовые

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СУХУМ, 19 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Кабинет министров Абхазии установил закупочную цену на цитрусовые, об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал замминистра сельского хозяйства Дмитрий Хагуш.В 2021 году закупочная цена на мандарины и апельсины составляет 21 рубль, а на лимоны - 20 рублей. Министр сельского хозяйства Беслан Джопуа отметил, что в ведомстве направили письмо российской стороне с предложением установить размер вывозной пошлины цитрусовых в пределах 10 процентов от закупочной стоимости.С началом цитрусового сезона в 2021 году из Абхазии в Россию было вывезено свыше 100 тонн продукции. Министерство сельского хозяйства планирует урожай цитрусовых меньше, чем в прошлом году (55 тысяч тонн – прим.) – до 27-30 тысяч тонн.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/svyshe-sta-tonn-tsitrusovykh-vyvezeno-iz-abkhazii-k-seredine-oktyabrya-1035908737.html

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экспорт, мандарины, цитрусовые