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В Абхазии
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https://sputnik-abkhazia.ru/20211019/mezhdunarodnaya-konferentsiya-v-chest-80-letiya-yuriya-voronova-otkrylas-v-sukhume-1035969503.html
Международная конференция в честь 80-летия Юрия Воронова открылась в Сухуме
Международная конференция в честь 80-летия Юрия Воронова открылась в Сухуме
Юрий Воронов – один из лидеров национально-освободительного движения абхазского народа, был действительным членом Русского географического общества, посмертно... 19.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-19T11:44+0300
2021-10-19T13:23+0300
в абхазии
археология
история
юрий воронов
абиги
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СУХУМ, 19 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международная научная конференция "Кавказ и Причерноморье с эпохи древности до позднего средневековья в свете новых данных археологии и истории", посвященная 80-летию со дня рождения ученого кавказоведа Юрия Воронова началась в Сухуме.Открывая торжественное собрание, директор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба подчеркнул, что Юрий Воронов занимает особое место в новейшей истории Абхазии.Он отметил большой вклад ученого как в развитие абхазской науки, так и в становление современного абхазского государства.Затем, участников конференции приветствовал президент Абхазии Аслан Бжания."Юрий Николаевич был неутомимым исследователем исторического прошлого Абхазии и всего Кавказа, человеком высокого достоинства и чести, посвятившим свою жизнь служению Абхазии и России, с которыми был духовно и кровно связан", - подчеркнул глава государства.Бжания отметил, что Юрий Воронов был истинным патриотом и борцом за справедливость.Абхазский институт гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа выступил с инициативой о проведении стартующего сегодня Международного научного форума, сообщил Бжания."Руководство Республики Абхазия считает своим долгом оказывать поддержку мероприятиям, способствующим развитию науки, установлению контактов между учеными разных стран", - сказал он.После выступления президента, собравшимся показали документальный фильм о Юрии Воронове.Перед открытием научной конференции, состоялась церемония возложения цветов к могиле Юрия Воронова у здания Абхазского государственного музея.Юрий Воронов родился 8 мая 1941 года в абхазском селе Цабал в семье потомственных русских дворян. Учился в цебельдинской школе, окончил 3-ю сухумскую среднюю школу. Высшее образование по специальности египтология получил в 1965 году в Ленинградском государственном университете.Получив высшее образование, он вернулся в Абхазию и стал работать младшим научным сотрудником в Обществе по охране памятников культуры Абхазии, Сухумского НИИ туризма, был старшим научным сотрудником в Институте туризма при ВЦСПС.Юрий Воронов также был старшим научным сотрудником Абхазского института истории, языка и литературы, ведущим научным сотрудником отдела археологии Абхазского института гуманитарных исследований Академии наук Абхазии.В 1991 году он был избран депутатом Верховного Совета Республики Абхазия. С марта 1992 по декабрь 1993 возглавил комиссию Верховного Совета республики по правам человека и межнациональным отношениям. Во время Отечественной войны народа Абхазии Воронов возглавил информационную борьбу республики, используя каждую возможность донести миру правду о военных событиях.В 1993 году Воронов был назначен заместителем председателя Совета Министров Абхазии, а в 1995 году – вице-премьером. Ученый был убит 11 сентября 1995 года на пороге своей квартиры в Сухуме.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210508/Arkheolog-politik-borets-za-istinu-pamyati-Yuriya-Voronova-1032374637.html
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археология, история, юрий воронов, абиги

Международная конференция в честь 80-летия Юрия Воронова открылась в Сухуме

11:44 19.10.2021 (обновлено: 13:23 19.10.2021)
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© Sputnik / Леон Адлейба Международная конференция, посвященная 80-летию Юрия Воронова в Сухуме
Международная конференция, посвященная 80-летию Юрия Воронова в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 19.10.2021
© Sputnik / Леон Адлейба
Юрий Воронов – один из лидеров национально-освободительного движения абхазского народа, был действительным членом Русского географического общества, посмертно награжден высшей государственной наградой Абхазии "Ахьдз-Апша" I степени.
СУХУМ, 19 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международная научная конференция "Кавказ и Причерноморье с эпохи древности до позднего средневековья в свете новых данных археологии и истории", посвященная 80-летию со дня рождения ученого кавказоведа Юрия Воронова началась в Сухуме.
Открывая торжественное собрание, директор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба подчеркнул, что Юрий Воронов занимает особое место в новейшей истории Абхазии.
Он отметил большой вклад ученого как в развитие абхазской науки, так и в становление современного абхазского государства.
Юрий Николаевич Воронов - Sputnik Абхазия, 1920, 08.05.2021
В Абхазии
Археолог, политик, борец за истину: памяти Юрия Воронова
8 мая, 14:16
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Затем, участников конференции приветствовал президент Абхазии Аслан Бжания.
"Юрий Николаевич был неутомимым исследователем исторического прошлого Абхазии и всего Кавказа, человеком высокого достоинства и чести, посвятившим свою жизнь служению Абхазии и России, с которыми был духовно и кровно связан", - подчеркнул глава государства.
Бжания отметил, что Юрий Воронов был истинным патриотом и борцом за справедливость.

"Юрий Николаевич Воронов прожил недолгую, но яркую жизнь. Прошло 26 лет со дня его трагической гибели. Истинные масштабы его личности и та выдающаяся роль, которую он сыграл в новейшей истории Абхазии, в развитии ее науки, культуры и общественной мысли, в национальном движении и в строительстве независимой абхазской государственности сегодня еще более очевидны.

Абхазский институт гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа выступил с инициативой о проведении стартующего сегодня Международного научного форума, сообщил Бжания.
"Руководство Республики Абхазия считает своим долгом оказывать поддержку мероприятиям, способствующим развитию науки, установлению контактов между учеными разных стран", - сказал он.
После выступления президента, собравшимся показали документальный фильм о Юрии Воронове.
Перед открытием научной конференции, состоялась церемония возложения цветов к могиле Юрия Воронова у здания Абхазского государственного музея.
© Sputnik / Леон Адлейба Возложение к могиле Юрия Николаевича Воронова
Возложение к могиле Юрия Николаевича Воронова - Sputnik Абхазия
1/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Возложение к могиле Юрия Николаевича Воронова
© Sputnik / Леон Адлейба Возложение к могиле Юрия Николаевича Воронова
Возложение к могиле Юрия Николаевича Воронова - Sputnik Абхазия
2/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Возложение к могиле Юрия Николаевича Воронова
© Sputnik / Леон Адлейба Возложение к могиле Юрия Николаевича Воронова
Возложение к могиле Юрия Николаевича Воронова - Sputnik Абхазия
3/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Возложение к могиле Юрия Николаевича Воронова
© Sputnik / Леон Адлейба Возложение к могиле Юрия Николаевича Воронова
Возложение к могиле Юрия Николаевича Воронова - Sputnik Абхазия
4/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Возложение к могиле Юрия Николаевича Воронова
© Sputnik / Леон Адлейба Международная научная конференция посвященная 80-летию со дня рождения ученого кавказоведа Юрия Воронова началась в Сухуме
Международная научная конференция посвященная 80-летию со дня рождения ученого кавказоведа Юрия Воронова началась в Сухуме - Sputnik Абхазия
5/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Международная научная конференция посвященная 80-летию со дня рождения ученого кавказоведа Юрия Воронова началась в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Международная научная конференция посвященная 80-летию со дня рождения ученого кавказоведа Юрия Воронова началась в Сухуме
Международная научная конференция посвященная 80-летию со дня рождения ученого кавказоведа Юрия Воронова началась в Сухуме - Sputnik Абхазия
6/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Международная научная конференция посвященная 80-летию со дня рождения ученого кавказоведа Юрия Воронова началась в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Международная научная конференция посвященная 80-летию со дня рождения ученого кавказоведа Юрия Воронова началась в Сухуме
Международная научная конференция посвященная 80-летию со дня рождения ученого кавказоведа Юрия Воронова началась в Сухуме - Sputnik Абхазия
7/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Международная научная конференция посвященная 80-летию со дня рождения ученого кавказоведа Юрия Воронова началась в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Международная научная конференция посвященная 80-летию со дня рождения ученого кавказоведа Юрия Воронова началась в Сухуме
Международная научная конференция посвященная 80-летию со дня рождения ученого кавказоведа Юрия Воронова началась в Сухуме - Sputnik Абхазия
8/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Международная научная конференция посвященная 80-летию со дня рождения ученого кавказоведа Юрия Воронова началась в Сухуме
1/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Возложение к могиле Юрия Николаевича Воронова
2/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Возложение к могиле Юрия Николаевича Воронова
3/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Возложение к могиле Юрия Николаевича Воронова
4/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Возложение к могиле Юрия Николаевича Воронова
5/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Международная научная конференция посвященная 80-летию со дня рождения ученого кавказоведа Юрия Воронова началась в Сухуме
6/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Международная научная конференция посвященная 80-летию со дня рождения ученого кавказоведа Юрия Воронова началась в Сухуме
7/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Международная научная конференция посвященная 80-летию со дня рождения ученого кавказоведа Юрия Воронова началась в Сухуме
8/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Международная научная конференция посвященная 80-летию со дня рождения ученого кавказоведа Юрия Воронова началась в Сухуме
Юрий Воронов родился 8 мая 1941 года в абхазском селе Цабал в семье потомственных русских дворян. Учился в цебельдинской школе, окончил 3-ю сухумскую среднюю школу. Высшее образование по специальности египтология получил в 1965 году в Ленинградском государственном университете.
Получив высшее образование, он вернулся в Абхазию и стал работать младшим научным сотрудником в Обществе по охране памятников культуры Абхазии, Сухумского НИИ туризма, был старшим научным сотрудником в Институте туризма при ВЦСПС.
Юрий Воронов также был старшим научным сотрудником Абхазского института истории, языка и литературы, ведущим научным сотрудником отдела археологии Абхазского института гуманитарных исследований Академии наук Абхазии.
В 1991 году он был избран депутатом Верховного Совета Республики Абхазия. С марта 1992 по декабрь 1993 возглавил комиссию Верховного Совета республики по правам человека и межнациональным отношениям. Во время Отечественной войны народа Абхазии Воронов возглавил информационную борьбу республики, используя каждую возможность донести миру правду о военных событиях.
В 1993 году Воронов был назначен заместителем председателя Совета Министров Абхазии, а в 1995 году – вице-премьером. Ученый был убит 11 сентября 1995 года на пороге своей квартиры в Сухуме.
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