https://sputnik-abkhazia.ru/20211019/pochti-chetyre-milliarda-rubley-napravyat-na-vyplaty-blokadnikam-leningrada--1035969117.html

Почти четыре миллиарда рублей направят на выплаты блокадникам Ленинграда

Почти четыре миллиарда рублей направят на выплаты блокадникам Ленинграда

Выплаты в размере 50 тысяч рублей предназначены как для блокадников, живущих в России, так и для тех, кто проживает в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье... 19.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-19T11:50+0300

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ленинград

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СУХУМ, 19 окт - Sputnik. Правительство России направит почти 4 миллиарда рублей на поддержку ветеранов-блокадников, средства пойдут на финансирование единовременной выплаты в размере 50 тысяч рублей, сообщает РИА Новости."Более 3,9 миллиарда рублей будет выделено на поддержку ветеранов, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Такое распоряжение по указу президента подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что эти средства пойдут на финансирование единовременной выплаты в размере 50 тысяч рублей, предназначенной как для блокадников, живущих в России, так и для тех, кто проживает в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Латвии, Литве и Эстонии.Как подчеркивал Мишустин на заседании правительства 14 октября, всего такую поддержку получат более 75 тысяч человек. Добавляется, что принятое решение приурочено к 80-летию открытия Дороги жизни.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211016/pravitelstvo-rossii-odobrilo-vyplaty-zhitelyam-blokadnogo-leningrada-1035935652.html

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