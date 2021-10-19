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https://sputnik-abkhazia.ru/20211019/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-20-oktyabrya-1035977509.html
Прогноз погоды в Абхазии на среду 20 октября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 20 октября
Погоду Черноморского побережья Абхазии во вторник будет определять обширный антициклон. 19.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-19T17:14+0300
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СУХУМ, 19 окт - Sputnik. В среду, 20 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью умеренный дождь, гроза, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии Абхазии.Атмосферное давление – высокое.Ветер слабый и умеренный, 3- 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от + 8°С до +13°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
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новости, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на среду 20 октября

17:14 19.10.2021
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© Sputnik / Леон Адлейба Погода
Погода - Sputnik Абхазия, 1920, 19.10.2021
© Sputnik / Леон Адлейба
Погоду Черноморского побережья Абхазии во вторник будет определять обширный антициклон.
СУХУМ, 19 окт - Sputnik. В среду, 20 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью умеренный дождь, гроза, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии Абхазии.
Атмосферное давление – высокое.
Ветер слабый и умеренный, 3- 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от + 8°С до +13°С, днем от +13°С до +18°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
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