https://sputnik-abkhazia.ru/20211019/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-20-oktyabrya-1035977509.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 20 октября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 20 октября

Погоду Черноморского побережья Абхазии во вторник будет определять обширный антициклон. 19.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-19T17:14+0300

2021-10-19T17:14+0300

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СУХУМ, 19 окт - Sputnik. В среду, 20 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью умеренный дождь, гроза, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии Абхазии.Атмосферное давление – высокое.Ветер слабый и умеренный, 3- 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от + 8°С до +13°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, погода в абхазии