https://sputnik-abkhazia.ru/20211019/vlasti-sochi-zayavili-chto-massovoy-otmeny-turov-iz-za-covid-19-net-1035970469.html

Власти Сочи заявили, что массовой отмены туров из-за COVID-19 нет

Власти Сочи заявили, что массовой отмены туров из-за COVID-19 нет

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России к середине октября достиг 45 процентов среди взрослого населения, при необходимых 80. 19.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-19T12:05+0300

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россия

туризм

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СУХУМ, 19 окт - Sputnik. Массовой отмены туров в Сочи на фоне роста числа заболевших коронавирусом в России в настоящее время не наблюдается, передает РИА Новости со ссылкой на заявление администрации города.Более того, в период предстоящего зимнего сезона на курорте ожидают более четырех миллионов туристов. При этом правила заселения в отель, которые вступили в силу еще 1 августа 2021 года, не изменились.Заехать в гостиницы Кубани отдыхающие смогут только с сертификатом о вакцинации, со справкой для переболевших коронавирусом, либо с обязательным письменным соглашением о том, чтобы сделать прививку на курорте в течение трех дней с момента заезда.В администрации города отмечали, что избежать вспышек заболевания помогает активная вакцинация жителей региона и то, что туристы в связи с новыми правилами заселения приезжают на отдых уже привитыми: таких, по данным местных властей, около 50 процентов от общего числа отдыхающих.Ситуация с коронавирусом в России остается сложной. В ряде регионов введены QR-коды для посещения торговых и развлекательных мест, в некоторых городах школьники переведены на дистанционное обучение, увеличены каникулы в рамках карантинных мер из-за COVID-19. При этом коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 45 процентов к середине октября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/assotsiatsiya-turoperatorov-rossii-abkhaziya-mozhet-ottyanut-chast-turistov-iz-sochi-1035953371.html

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