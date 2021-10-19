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https://sputnik-abkhazia.ru/20211019/vlasti-sochi-zayavili-chto-massovoy-otmeny-turov-iz-za-covid-19-net-1035970469.html
Власти Сочи заявили, что массовой отмены туров из-за COVID-19 нет
Власти Сочи заявили, что массовой отмены туров из-за COVID-19 нет
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России к середине октября достиг 45 процентов среди взрослого населения, при необходимых 80. 19.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-19T12:05+0300
2021-10-19T12:05+0300
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СУХУМ, 19 окт - Sputnik. Массовой отмены туров в Сочи на фоне роста числа заболевших коронавирусом в России в настоящее время не наблюдается, передает РИА Новости со ссылкой на заявление администрации города.Более того, в период предстоящего зимнего сезона на курорте ожидают более четырех миллионов туристов. При этом правила заселения в отель, которые вступили в силу еще 1 августа 2021 года, не изменились.Заехать в гостиницы Кубани отдыхающие смогут только с сертификатом о вакцинации, со справкой для переболевших коронавирусом, либо с обязательным письменным соглашением о том, чтобы сделать прививку на курорте в течение трех дней с момента заезда.В администрации города отмечали, что избежать вспышек заболевания помогает активная вакцинация жителей региона и то, что туристы в связи с новыми правилами заселения приезжают на отдых уже привитыми: таких, по данным местных властей, около 50 процентов от общего числа отдыхающих.Ситуация с коронавирусом в России остается сложной. В ряде регионов введены QR-коды для посещения торговых и развлекательных мест, в некоторых городах школьники переведены на дистанционное обучение, увеличены каникулы в рамках карантинных мер из-за COVID-19. При этом коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 45 процентов к середине октября.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/assotsiatsiya-turoperatorov-rossii-abkhaziya-mozhet-ottyanut-chast-turistov-iz-sochi-1035953371.html
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россия, туризм

Власти Сочи заявили, что массовой отмены туров из-за COVID-19 нет

12:05 19.10.2021
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© Sputnik / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкЛюди возле океанариума в Сочи.
Люди возле океанариума в Сочи. - Sputnik Абхазия, 1920, 19.10.2021
© Sputnik / Игорь Онучин
/
Перейти в фотобанк
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России к середине октября достиг 45 процентов среди взрослого населения, при необходимых 80.
СУХУМ, 19 окт - Sputnik. Массовой отмены туров в Сочи на фоне роста числа заболевших коронавирусом в России в настоящее время не наблюдается, передает РИА Новости со ссылкой на заявление администрации города.
Более того, в период предстоящего зимнего сезона на курорте ожидают более четырех миллионов туристов. При этом правила заселения в отель, которые вступили в силу еще 1 августа 2021 года, не изменились.
Заехать в гостиницы Кубани отдыхающие смогут только с сертификатом о вакцинации, со справкой для переболевших коронавирусом, либо с обязательным письменным соглашением о том, чтобы сделать прививку на курорте в течение трех дней с момента заезда.
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АТОР: Абхазия может оттянуть часть туристов из Сочи
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В администрации города отмечали, что избежать вспышек заболевания помогает активная вакцинация жителей региона и то, что туристы в связи с новыми правилами заселения приезжают на отдых уже привитыми: таких, по данным местных властей, около 50 процентов от общего числа отдыхающих.
Ситуация с коронавирусом в России остается сложной. В ряде регионов введены QR-коды для посещения торговых и развлекательных мест, в некоторых городах школьники переведены на дистанционное обучение, увеличены каникулы в рамках карантинных мер из-за COVID-19. При этом коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 45 процентов к середине октября.
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В Абхазии
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