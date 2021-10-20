https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/abkhaziya-i-rossiya-obsudili-tamozhennoe-sotrudnichestvo-v-period-tsitrusovogo-sezona-1035983579.html

Абхазия и Россия обсудили таможенное сотрудничество в период цитрусового сезона

Абхазия и Россия обсудили таможенное сотрудничество в период цитрусового сезона

Регулярные рабочие встречи таможенных служб двух государств проводятся для обсуждения и решения возникающих проблемных вопросов. 20.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-20T12:10+0300

2021-10-20T12:10+0300

2021-10-20T12:14+0300

в абхазии

сельское хозяйство

цитрусовые

таможня

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СУХУМ, 20 окт – Sputnik. Представители таможенных служб Абхазии и России подвели итоги работы в период курортного сезона текущего года и обсудили вопросы подготовки к предстоящему сельскохозяйственному периоду. Об этом сообщается на сайте Южного таможенного управления.На заседании в Сочи было отмечено, что нагрузка на таможенный пост МАПП "Адлер" Краснодарской таможни в летние месяцы превысила проектную мощность пункта пропуска почти в пять раз. Так, с мая по октябрь 2021 года российско-абхазскую границу в обоих направлениях пересекли более семи миллионов физлиц и порядка 1,5 миллиона транспортных средств. Всего же с начала года – 9,6 миллиона физлиц и более двух миллионов транспортных средств.На совещании отмечалось также, что благодаря своевременно принятому комплексу мер, была обеспечена бесперебойная работа в курортный сезон на таможенном посту МАПП "Адлер". "Активно перераспределялись транспортные потоки с использованием реверсивного движения, за счет прикомандирования сотрудников из Краснодарской и Крымской таможен была увеличена штатная численность поста, должностные лица оперативно взаимодействовали с другими государственными контрольными органами", – говорится в сообщении.В ходе беседы стороны уделили особое внимание вопросам ускорения процессов совершения таможенных операций и таможенного контроля перемещаемой продукции. Так как оформление и контроль перемещаемой сельхозпродукции из Абхазии в Россию – один из важных вопросов таможенного сотрудничества обеих стран. В 2020 году был зафиксирован рекордный товаропоток: более 55 тысяч тонн цитрусовых было импортировано из Абхазии в Россию. В пиковые дни нагрузки, в декабре прошлого года, в сутки таможенный контроль проходили более 700 грузовых транспортных средств с сельхозпродукцией. В этом году прогнозируется ввоз более 27 тысяч тонн цитрусовых.На прошедшей встрече участники также обсудили вопросы получения информации о видах и объемах сельхозпродукции, выращиваемой в Абхазии, обмена ценовой информацией и признания результатов таможенного контроля отдельных видов товаров сельхозназначения.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сельское хозяйство, цитрусовые, таможня